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Жителям Северной Осетии упростят оплату проезда в общественном транспорте 

Жителям Северной Осетии упростят оплату проезда в общественном транспорте 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Северной Осетии вскоре появятся в продаже универсальные транспортные карты для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Они станут удобным и современным решением для пассажиров, уверены власти республики. 

В скором времени в общественном транспорте во всех городах Северной Осетии можно будет расплатиться за проезд не наличными, а универсальной транспортной картой, выпуск которых готовится в республике, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. 

Введение транспортной карты не только упростит расчеты пассажирам на городском, но и на муниципальном общественном транспорте. 
Это ускорит процедуру и выведет качество обслуживания населения на новый уровень. Постановление о введении карт уже принято на заседании правительства Северной Осетии, передает ТАСС. 

Новые транспортные карты станут удобным и современным решением для пассажиров – они позволят оплачивать проезд на любом транспорте, оборудованном автоматизированной системой, а купить ее можно будет всем – они будут продаваться не только в офисе оператора, но и в пунктах продажи билетов, и даже у водителей общественного транспорта. 

Введение нового платежного средства особенно важно еще и потому, что на дороги Северной Осетии вышли современные автобусы – они уже оборудованы терминалами для оплаты, в целом модернизацию проходит вся транспортная система республики, отметил премьер-министр региона Борис Джанаев.

В Шереметьево заработал новый способ оплаты проезда в поездах &quot;Аэроэкспресса&quot;

В Шереметьево заработал новый способ оплаты проезда в поездах "Аэроэкспресса"

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