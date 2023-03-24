Опубликовано: 2:18, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Северной Осетии вскоре появятся в продаже универсальные транспортные карты для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Они станут удобным и современным решением для пассажиров, уверены власти республики.

В скором времени в общественном транспорте во всех городах Северной Осетии можно будет расплатиться за проезд не наличными, а универсальной транспортной картой, выпуск которых готовится в республике, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Введение транспортной карты не только упростит расчеты пассажирам на городском, но и на муниципальном общественном транспорте.

Это ускорит процедуру и выведет качество обслуживания населения на новый уровень. Постановление о введении карт уже принято на заседании правительства Северной Осетии, передает ТАСС.

Новые транспортные карты станут удобным и современным решением для пассажиров – они позволят оплачивать проезд на любом транспорте, оборудованном автоматизированной системой, а купить ее можно будет всем – они будут продаваться не только в офисе оператора, но и в пунктах продажи билетов, и даже у водителей общественного транспорта.

Введение нового платежного средства особенно важно еще и потому, что на дороги Северной Осетии вышли современные автобусы – они уже оборудованы терминалами для оплаты, в целом модернизацию проходит вся транспортная система республики, отметил премьер-министр региона Борис Джанаев.