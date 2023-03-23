Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в интервью тележурналисту Гие Саралидзе прокомментировал недавние сообщения в прессе об открытии прямого авиасообщения между Россией и Грузией, об отмене виз, а также дал оценку действиям руководства Армении.

- В прессе со ссылкой на вас появилась информация о том, что российская и грузинская стороны близки к тому, чтобы открыть прямое авиасообщение и отменить визы. Действительно ли это так?

- Я уже несколько лет борюсь за это. Алогично, что грузины у нас не требуют виз, а мы у них требуем. За прошлый год товарооборот увеличился на 60%, а авиасообщения у нас нет. Хотя товарооборот идет через людей, которые перемещают товары. В России живет миллион с лишним человек, которые считают себя грузинами, но при этом большая часть из них считает себя и россиянами.

В вопросе авиасообщения и отмены виз я не исключаю давления на Грузию с Запада.

На недавнем Российско-Африканский саммите представители стран Африки рассказывали, как на них давили, чтобы они даже не ехали в Россию. Простым грузинам наплевать на давление Запада, они устали ждать, когда страну примут в Евросоюз, когда увеличат квоты для товарообмена. Правда, в Грузии есть "заряженные" политические силы, которые отождествляют себя с [экс-президентом Михаилом] Саакашвили, но их меньшинство.

- Согласно данным статистики, из граждан Грузии, которые выезжают за границу, больше всего прибывает в Россию. Евросоюз, с которым у Грузии безвизовый режим, стоит на третьем месте, а Россия - на первом, что при сегодняшних сложностях просто удивительно. Если отменят визы, как это скажется на потоке людей?

- Поток возрастет, в том числе туристический. Мы вчера проводили экономический форум с грузинскими и российскими бизнесменами, на котором также было предложено создать фирму для юридического сопровождения грузинских предпринимателей, которые хотят открыть бизнес в России; открыть российско-грузинский университет вроде тех, которые действуют в Киргизии, в Армении.

Мы не в состоянии снять все политические проблемы, но гуманитарные вопросы можно решить.

По крайне мере, люди должны иметь возможность посещать могилы родных и близких.

Я был в Абхазии, поэтому, по закону, который сейчас действует в Грузии, не могу приехать Грузию, которую очень люблю, где много раз бывал в советское время.

- Еще один вопрос, касающийся этого же региона. Вы ранее говорили об опасности дрейфа руководства Армении в сторону Запада. Сейчас мы видим, что армянское правительство затягивает реализацию тех договоренностей, которые в 2020 году были выработаны совместно с Россией, и при этом каждый раз апеллирует к Западу. Что вы по этому поводу думаете?

- Запад не решил ни одной проблемы на постсоветском пространстве. Все структуры, которые для этого создаются, не работают. Это касалось и Минской группы ОБСЕ, которая должна была разрешать армяно-азербайджанский конфликт. Сопредседателями в ней были Россия, США, Франция, но ничего за 27 лет существования этой группы сделано не было.

Я говорил всегда, что только лидеры соседних стран могут открыть границы, транспортные коридоры, решить проблемы и наладить жизнь людей.

Но cейчас армянская сторона опять выступает за некий международный формат: привезли из Европы так называемых наблюдателей, о которых не было сказано в трехстороннем Заявлении от 9-10 ноября 2020 года. Россия хочет иметь хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Но эти люди, которых армянская сторона привезла, эти бесконечные разговоры с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном – все это враждебные для России силы. Они будут создавать проблемы.

Министр иностранных дел Армении называет всё это "дополнительным стабилизатором мира". Какой стабилизатор?! Мы помним деятельность миссии ОБСЕ в Донбассе, занимавшейся там шпионажем. Не думаю, что заигрывания Еревана с Западом приведут к миру на Кавказе. Думаю, что хороший результат в плане нормализации ситуации в регионе может дать реализация проекта платформы "3+3", но пока ситуация дирижируется в Запада, стабильности это не добавляет.