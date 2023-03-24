Хабиб достраивает спортивную базу в горах Дагестана

Опубликовано: 4:45, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже летом 2023 года спортбаза, которую строит Хабиб Нурмагомедов, примет спортсменов. Сейчас там завершаются отделочные работы. База будет оборудована всем необходимым для продуктивных тренировок.

Летом 2023 года спортивная база в горах Дагестана, которую строит экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, примет первых гостей.

По словам президента организации Eagle FC (EFC) Шамиля Завурова, строительство затянулось, так как к изначальному плану прибавилось еще несколько зданий.

«Сейчас построили три гостиницы на 70-80 человек и поняли, что [тренировочный] зал столько не сможет вместить. Мы решили еще один зал построить»

– поделился он.

Далее он отметил, что база оборудована всем необходимым для продуктивных тренировок: есть бассейн, сауны, тренажерный зал, игровые площадки, и самое главное, – нужная высота.

«Там высота где-то 1 400-1 500 м, а где мы бегаем – уже 1 800 м»

– отметил он.

Завуров отметил, что согласно новому плану, первые сбор пройдут на базе уже летом.

Ранее о необходимости строительства спортивного объекта говорил отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.