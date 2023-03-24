Хабиб достраивает спортивную базу в горах Дагестана

Летом 2023 года спортивная база в горах Дагестана, которую строит экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, примет первых гостей.
По словам президента организации Eagle FC (EFC) Шамиля Завурова, строительство затянулось, так как к изначальному плану прибавилось еще несколько зданий.
«Сейчас построили три гостиницы на 70-80 человек и поняли, что [тренировочный] зал столько не сможет вместить. Мы решили еще один зал построить»
– поделился он.
Далее он отметил, что база оборудована всем необходимым для продуктивных тренировок: есть бассейн, сауны, тренажерный зал, игровые площадки, и самое главное, – нужная высота.
«Там высота где-то 1 400-1 500 м, а где мы бегаем – уже 1 800 м»
– отметил он.
Завуров отметил, что согласно новому плану, первые сбор пройдут на базе уже летом.
Ранее о необходимости строительства спортивного объекта говорил отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.