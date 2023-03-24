У многих Каппадокия ассоциируется с полетами на воздушных шарах, но достопримечательностей, способных вас удивить, здесь гораздо больше.

Ранее "Вестник Кавказа" раскрыл тайны подземного города Каппадокии.

Остальным местам сложно конкурировать с разноцветными воздушными шарами, проплывающими над сюрреалистическими пейзажами Каппадокии на рассвете, но среднестатистический турист часто совершает ошибку, покидая эту живописную историческую область сразу после полета, не задержавшись хотя бы на день или два.

Каппадокия - исторический регион в Центральной Анатолии, на территории которого находится несколько турецких провинций: Кайсери, Аксарай, Невшехир, Кыршехир и Нигде. Скорее всего, вы остановитесь в городе Гёреме, куда из аэропорта Невшехира можно добраться на автобусе или на такси.

"Ридерз дайджес" рекомендует на день заехать в близлежащий Аванос - город гончаров, стоящий на реке с залежами красной глины, которая использовались для изготовления предметов домашнего обихода еще со времен хеттов.

Музей волос в Аваносе

В Аваносе бесчисленное количество магазинчиков с гончарными изделиями, один из которых прославился тем, что находится в его подвале. Музей волос в Аваносе, основанный местным гончаром, можно без преувеличения назвать одним из самых необычных музеев мира.

История музея началась в 1979 году совершено случайно, когда подруга гончара, уезжая из Аваноса, оставила ему на память прядь своих волос. Другие посетительницы магазина последовали ее примеру, и теперь этот музей украшают волосы примерно пяти миллионов женщин со всего мира.

Долины на любой вкус

Каппадокия со своими знаменитыми туфовыми образованиями, подземными городами и тропами различной сложности - идеальное место для любителей пеших прогулок. Здесь можно найти множество живописных долин, самая известная из них - Долина любви, расположенная недалеко от Гёреме. Красная долина славится своими невероятными малиновыми скалами на закате, рядом с ней находится Розовая долина. Есть также Голубиная долина, которая соединяет города Гёреме и Учисар. Не менее интересны Долина монахов и Долина воображения. Можно, например, заказать сафари на джипах, чтобы посетить несколько долин за один раз.

Что еще обязательно посмотреть в Каппадокии:

Крепость Учхисар - самая высокая точка Каппадокии

Музеи под открытым небом Гёреме и Зельве

Подземные города Каймаклы, Деринкую и Озконак

На улицах местных городков россыпи сувенирных магазинов, но с собой лучше привезти что-то более оригинальное, чем магнитики на холодильник в виде шаров. Например, лампу из сушеной тыквы, органическое мыло или набор оригинальных предметов для хамама. А самым необычным выбором будет тряпичная кукла из Соганлы.