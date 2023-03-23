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В Тбилиси с пониманием относятся к пересмотру вопроса лечения Саакашвили

В Тбилиси с пониманием относятся к пересмотру вопроса лечения Саакашвили
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В парламенте Грузии с пониманием отнеслись к заявлению тбилисской клиники "Вивамед", которая ранее попросила Минюст пересмотреть пребывание в больнице Михаила Саакашвили.

Заявление тбилисской клиники "Вивамед" по поводу дальнейшего лечения в здании Михаила Саакавшили понять можно, заявил глава комитета грузинского парламента по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе.

Он отметил, что понимает претензии "Вивамед" поскольку знает о замыслах Саакашвили и его окружения. По его словам, они хотят существенно подорвать здоровье экс-президента, поэтому действуют синхронно и организованно.

При этом добавил, что тема с экс-главой государства не была популярна во время недавних политических событий в Грузии, но снова стала актуальной.

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