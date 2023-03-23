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Школьники массово отравились на олимпиаде в Казахстане

Школьники массово отравились на олимпиаде в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Более 10 детей пострадали от предположительно отравления в Шымкенте. Как рассказали в Минпросвещения Казахстана, были госпитализированы 12 пострадавших. Идет санитарное расследование.

Массовое отравление талантливых школьников произошло на олимпиаде в Шымкенте. Информация о нем появилась в соцсетях, позже подробности рассказали в Минпросвещения.

В городе была организована школьная олимпиада по математике. В ней участвовали более 900 детей. Более 10 из них попали в больницу.

"К концу дня у 12 детей из 904 участников олимпиады появились симптомы недомогания, связанные с повышением температуры, нарушением функции кишечно-желудочного тракта"

— Минпросвещения

Сейчас медики наблюдают за пострадавшими, в целом ситуация остается под контролем.

Санитарные врачи устанавливают, как и чем могли отравиться юные математики.

Массовые отравления школьников в Иране

Ранее необычайно мощные вспышки массовых отравлений были зафиксированы в Исламской Республике. С ноября по начало мая пострадали более пяти тысяч детей обоих полов. Эпидемия коснулась 230 школ в 25 иранских провинциях, причем чаще заболевание встречалось у девочек.

Власти создали специальную рабочую группу, которая должна будет провести расследование и установить причины ЧП. Предварительно озвучивались самые разные версии, от азота до газа из перцовых баллончиков. Что касается организаторов, то руководство страны подозревало определенные внешние силы.

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