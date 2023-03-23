Опубликовано: 14:50, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каха Каладзе заявил, что Грузия высоко оценит решение о возобновлении прямого авиасообщения с Россией и отмену визового режима для грузинских граждан.

Решение о возобновление прямого авиасообщения с Россией и отмене визового режима воспримут в Грузии с радостью, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По словам политика, российское руководство в настоящее время само должно принять решение о восстановлении авиасообщения.

Визовый режим был введен для грузин в 2000 году, а в 2019 прямое сообщение было отменено. При этом россиянам визы для поездок в Грузию не нужны, поскольку в 2012 году Тбилиси отменила режим в одностороннем порядке.