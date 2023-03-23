Мария Захарова: судьбу международной миссии в Карабахе определит Баку 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" об отношении ведомства к требованию Еревана разместить международную миссию на суверенной территории Азербайджана – в Карабахском экономическом районе – подчеркнула, что произойти это может только с согласия Баку.
Она обратила внимание, что хотят видеть эту миссию в Азербайджане только власти Армении.
"Что касается какой-либо новой миссии, то требуется согласие на размещение как Еревана, так и Баку. А такого на сегодняшний день мы еще не видели – я имею в виду согласие двух сторон", - сказала Мария Захарова.
Российские миротворцы в Карабахе
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что два с лишним года назад Баку и Ереван подписались под документом о российской миссии в Карабахском экономическом районе. "В соответствии с заявлением лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года в Карабахе размещен российский миротворческий контингент. Наши миротворцы предпринимают последовательные усилия по обеспечению стабильности и безопасности в регионе и предотвращению эскалации", - подчеркнула она.
Также дипломат призвала к безусловному соблюдению существующих трехсторонних договоренностей, заключенных при участии России, которому только мешают попытки включить в послевоенные процессы новых участников.
"Многое зависит от политической воли и реального настроя самих сторон на урегулирование сохраняющихся разногласий и поиск развязок. Важно, чтобы они неукоснительно соблюдали все трехсторонние договоренности, определившие дорожную карту армяно-азербайджанской нормализации", - заключила Мария Захарова.