Мария Захарова: судьбу международной миссии в Карабахе определит Баку 

Опубликовано: 14:36, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Исполнение желания властей Армении о новой, международной миссии в Карабахском экономическом районе Азербайджана зависит от согласия на подобный проект Баку – так закрыла сегодня вопрос о вмешательстве внешних сил в послевоенные процессы в Карабахе официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" об отношении ведомства к требованию Еревана разместить международную миссию на суверенной территории Азербайджана – в Карабахском экономическом районе – подчеркнула, что произойти это может только с согласия Баку.

Она обратила внимание, что хотят видеть эту миссию в Азербайджане только власти Армении.

"Что касается какой-либо новой миссии, то требуется согласие на размещение как Еревана, так и Баку. А такого на сегодняшний день мы еще не видели – я имею в виду согласие двух сторон", - сказала Мария Захарова.

Российские миротворцы в Карабахе

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что два с лишним года назад Баку и Ереван подписались под документом о российской миссии в Карабахском экономическом районе. "В соответствии с заявлением лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года в Карабахе размещен российский миротворческий контингент. Наши миротворцы предпринимают последовательные усилия по обеспечению стабильности и безопасности в регионе и предотвращению эскалации", - подчеркнула она.

Также дипломат призвала к безусловному соблюдению существующих трехсторонних договоренностей, заключенных при участии России, которому только мешают попытки включить в послевоенные процессы новых участников.

"Многое зависит от политической воли и реального настроя самих сторон на урегулирование сохраняющихся разногласий и поиск развязок. Важно, чтобы они неукоснительно соблюдали все трехсторонние договоренности, определившие дорожную карту армяно-азербайджанской нормализации", - заключила Мария Захарова.