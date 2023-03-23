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Календарь Рамадана 2023 в Москве

Мурад Устаров
Календарь Рамадана 2023 в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Священный месяц Рамадан начался у мусульман. В течение месяца каждый день верующие будут поститься в светлое время суток. Представляем календарь месяца Рамадан для Москвы, с указанием точного времени закрытия, а также открытия уразы, после которого можно приступать к ифтару.

Священный месяц Рамадан начался 23 марта и завершится 21 апреля празднованием Ураза-Байрам. По традиции, мусульмане на месяц откажутся от еды и питья в дневное время суток.

Важные дни месяца Рамадан

Самыми священными принято считать последние десять дней Рамадана. Во время них мусульмане прикладывают еще больше усилий в поклонении, проводя довольно длительное время в мечетях. Во время Рамадана-2023 последняя треть священного месяца приходится на 11-20 апреля.

Особое внимание уделяется Ночи могущества, или Ночи предопределения, когда Мухаммеду была открыта первая сура Корана, - это произошло в ночь на 27-е число Рамадана. "Лейлат аль-кадр" - самая важная ночь в году: именно в это время Аллах может изменить судьбу человека. В 2023 году она приходится на ночь с 16 на 17 апреля.

Расписание поста

День поста - дата - день недели - Фаджр (сухур) - Магриб (ифтар). Время московское

  1. 23 марта - Четверг - 4:18 - 18:50 
  2. 24 марта - Пятница - 4:15 - 18:53 
  3. 25 марта - Суббота - 4:12 - 18:57 
  4. 26 марта - Воскресенье - 4:08 - 19:59 
  5. 27 марта - Понедельник - 4:05 - 19:01 
  6. 28 марта - Вторник - 4:02 - 19:03 
  7. 29 марта - Среда - 3:59 - 19:05 
  8. 30 марта - Четверг - 3:55 - 19:07 
  9. 31 марта - Пятница - 3:52 - 19:09 
  10. 01 апреля - Суббота - 3:49 - 19:11 
  11. 02 апреля - Воскресенье - 3:45 - 19:13 
  12. 03 апреля - Понедельник - 3:42 - 19:15 
  13. 04 апреля - Вторник - 3:38 - 19:17 
  14. 05 апреля - Среда - 3:35 - 19:19 
  15. 06 апреля - Четверг - 3:31 - 19:21 
  16. 07 апреля - Пятница - 3:28 - 19:23 
  17. 08 апреля - Суббота - 3:24 - 19:25 
  18. 09 апреля - Воскресенье - 3:20- 19:27 
  19. 10 апреля - Понедельник - 3:16 - 19:29 
  20. 11 апреля - Вторник - 3:13 - 19:31 
  21. 12 апреля - Среда - 3:09 - 19:33 
  22. 13 апреля - Четверг - 3:05 - 19:35 
  23. 14 апреля - Пятница - 3:01 - 19:37 
  24. 15 апреля - Суббота - 2:57 - 19:39 
  25. 16 апреля - Воскресенье - 2:53 - 19:41 
  26. 17 апреля - Понедельник - 2:49 - 19:43 
  27. 18 апреля - Вторник - 2:44 - 19:45 
  28. 19 апреля - Среда - 2:40 - 19:47 
  29. 20 апреля - Четверг - 2:36 - 19:49 
  30. 21 апреля - Пятница - 2:31 - 19:51

Об исламском календаре

Мусульмане пользуются лунным календарем, или календарем Хиджры, - именно по нему определяются даты исламских праздников. Он берет начало с момента переселения пророка Мухаммеда и его сподвижников из Мекки в Медину.  

В мусульманском календаре 12 месяцев и 354 или 355 дней. Сутки начинаются не в полночь, а с заходом солнца. Исламский год на 10 или 11 дней короче григорианского, поэтому даты праздников и постов меняются. 

Священный месяц Рамадан: как держать пост

Священный месяц Рамадан: как держать пост

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