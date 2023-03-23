В адыгейский курорт "Лагонаки" будут инвестированы десятки миллиардов

Опубликовано: 12:14, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Адыгея пользуется все большей популярностью не только у туристов, но и у инвесторов, которые готовы вкладывать свои средства в новые объекты курортной инфраструктуры республики. Ожидается, что инвестиции в строительство всесезонного горнолыжного курорта "Лагонаки" в регионе превысят 60 млрд рублей.

У инвесторов растет интерес к Адыгее - инвестиции в строительство всесезонного горнолыжного курорта "Лагонаки" составят более 60 млрд рублей, сообщил глава республики Мурат Кумпилов, отчитываясь об итогах работы правительства региона.

"Мы хотим, чтобы еще больше людей выбирали Адыгею для отдыха. Для этого нам нужно больше современных доступных туристических объектов с высоким уровнем сервиса, с большим номерным фондом, должна быть создана развитая инженерная и дорожная сеть в горной части", - поведал он, передает "Интерфакс".

Сейчас в республике создается инфраструктура ключевого инвестиционного проекта - горнолыжного экокурорта "Лагонаки", по нему ведутся проектные работы.

Ожидается, что номерной фонд курорта составит 2,5 тыс гостиничных номеров.

Напомним, проект всесезонного курорта "Лагонаки" реализует НАО "Красная поляна", инвестиции которого в проект ранее озвучивались в объеме 35 млрд рублей. До 2028 года на объекте будет построено 36 км горнолыжных трасс и 3 тыс гостиничных номеров, а также круглогодичные сервисы для семейного отдыха. Все это будет построено за счет частных и государственных инвестиций.