Тюркские жены русских правителей

Опубликовано: 5:00, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Вопрос выбора будущей жены для русских правителей был такой же политической проблемой, как и для любого западноевропейского государя. Породниться с бывшим врагом – избавиться на время от опасности. Жениться на дочери союзника – укрепить дружбу.

Условия замужества

Дочери половецких, шведских, польских, литовских, монгольских правителей в разные периоды времени становились женами русских князей и царей с одним неизменным условием – принятия православной веры. В ряде случаев "брак по расчету" превращался в крепкий союз, а главное предназначение свое – произвести на свет наследника царского или княжьего престола – жены исполняли исправно. Но каких-то особых подробностей об их жизни до нашего времени не дошло. А те летописные записи, по которым восстанавливается их внешний облик и деяния вполне могут носить полулегендарный характер.

Как Кончака из рода Чингисхана стала великой княгиней Агафьей

Первой женой московского правителя монгольского происхождения, о которой сохранились достоверные свидетельства, стала Кончака из рода Чингисхана, внучка хана Менгу-Тимура, родная сестра хана Узбека, племянница хана Тохты. Ее высокий статус и знатное происхождение не нуждались в особых комментариях, поэтому московский князь Юрий в 1317 году с благодарностью принял предложение монгольского хана о браке с его сестрой. Тем более вместе с женой он получал высокий монгольский титул гургана, то есть зятя Чингизидов. Кончака приняла православие и новое имя Агафья.

Для Юрия Даниловича это был момент истины в его борьбе с тверскими князьями за главенство на русских землях. Теперь он мог рассчитывать на поддержку самого хана Узбека. На помощь Юрию монгольский правитель направил ордынское войско под командованием военачальника Кавгадыя. Тверской князь Михаил временно уступил великое княжение Москве, но только затем, чтобы собрать силы и дать решающее сражение на границах своей земли.

"Патриаршая летопись" гласит:

И была битва великая и сеча злая, и помог Бог князю Михаилу Ярославичу Тверскому, и побежал князь великий Юрий Данилович Московский… А Кавгадый повелел дружные свои стяги поврещи и неволею сам побежал в станы.

Разгром был полным. Тверское войско захватило в плен жену и брата московского князя. Кавгадый на следующий день сдался Михаилу. Но победа тверского князя обернулась его поражением и гибелью, что напрямую было связано с судьбой ханской сестры. В 1318 году Агафья умерла при неизвестных обстоятельствах в тверском плену, и это событие предрешило судьбу Михаила.

Разгневанный Узбек вызвал его в Орду, где заключил в колодки и подверг пыткам. Один из пунктов обвинения – умерщвление сестры хана - Михаил Ярославович решительно отверг. Однако после месяца страшных мучений тверского князя убили люди Кавгадыя. Так трагическая история княгини Агафьи стала первым камнем в фундаменте будущей победы московских князей над тверскими правителями.

Как дочь кабардинского князя Кученей стала царицей Марией

Через 250 лет женой русского монарха становится княжна Кученей (глаза княжны), "из черкас пятигорских девица". После смерти своей первой и самой любимой жены Иван IV озаботился поиском новой супруги. Выбор направления поиска был неожиданным для многих ближних бояр - дочь кабардинского князя Темрюка. Но и тут на первом месте был политический резон - заключение брачных отношений с кабардинкой должно было помочь стабилизировать ситуацию на юге, поскольку Темрюк сдерживал напор крымского хана и еще с середины 1550-х перешел под покровительство России. Для русского царя было важно обеспечить спокойствие тыла в условиях Ливонской войны.

Сборы были недолгими. Уже в 1560 году царь послал сватов на Кавказ "у Черкаских князей дочерей смотрети". 15 июня 1561 года княжна приехала в Москву вместе с братом Салтанкулом. Вскоре царь "княжне Черкасской велел быть на своем дворе, смотрел ее и полюбил". В браке Темрюковна принимает православное имя Мария.

Какой была царица Мария? Большинство современников утверждает, что красота ее лица сочеталась с надменностью характера. Якобы многие нововведения царя, включая опричнину, осуществлялись с подачи кабардинской княжны (описания Генриха Штадена и Горсея). Наиболее жесткую оценку нравственным качествам царицы дал Карамзин:

Современники пишут, что сия Княжна Черкесская, дикая нравом, жестокая душою, ещё более утверждала Иоанна в злых склонностях, не сумев сохранить и любви его, скоро простывшей.

Именно этот образ закрепил в сознании современного зрителя режиссер Павел Лунгин в фильме "Царь", где Темрюковна выступает как активная участница безумных забав Грозного. Насколько справедливы эти обвинения? Может так воспринималась современниками разница культурных обычаев и менталитета Кабарды и Москвы? То, что казалось надменностью, на самом деле было всего лишь традиционным поведением, принятым в среде знатных кавказских женщин? История показывает, что писать черными красками портрет жены монарха, тем более иноземного происхождения, обычное дело, особенно, если нужно объяснить трудно поддающиеся логике изменения в его политике.

Мария Темрюковна умерла 6 сентября 1569 в Александровой слободе после возвращения из путешествия в Вологду. Ее единственный сын умер двухмесячным. Но род князей Черкасских стал одной из наиболее влиятельных, немало потрудившись на благо России. Потомки первых кабардинцев на русской службе становились московским и сибирским губернаторами.

А память о Марии Темрюковне жива. В 1957 году к юбилею добровольного вхождения Кабарды в состав России в центре Нальчика открыли монумент. На гранитном пьедестале с надписью "Навеки с Россией" стоит женская фигура в национальных одеждах. В руке Мария Темрюковна сжимает свиток - Договор о вечном союзе с Россией.