Легендарный ТЭВЗ перешел в собственность "Банка Грузии"

Легендарный Тбилисский электровозостроительный завод (ТЭВЗ), с 1957 года производивший электровозы постоянного тока, которые колесили по всему СССР, ушел с молока на повторном электронном аукционе, его стоимость оценили в 19,5 млн лари ($7,5 млн). Новым владельцем ТЭВЗ на улице Гурамишвили стал "Банк Грузии". сообщает медиапортал BMG.
Первый аукцион, который проходил со 2 по 9 марта, провалился. Начальная стоимость ТЭВЗ тогда составила 48,8 млн лари.
Национальное бюро исполнения 17 марта повторно выставило на продажу недвижимое имущество предприятия, в том числе его активы и 21 гектар земли. Объект был продан в связи с задолженностью в размере 15 млн лари перед "Банком Грузии" и 20 млн лари перед другими кредиторами, передает Sputnik Грузия.
Актив был приобретен для защиты кредиторских интересов, сообщили в банке.
"Учитывая, что, в случае неудачного завершения второго, повторного аукциона, кредитор АО "Банк Грузии" потерял бы возможность удовлетворить требование, имущество должника на аукционе было приобретено "Банком Грузии" в целях защиты кредиторских интересов и в полном соответствии с требованиями закона", разъяснили в банке.
Общие активы ТЭВЗ составляли 97,6 млн лари – их продали с 80% скидкой.
Ранее основным владельцем завода была российская компания "Локотранс" (87%), а 12,8% принадлежало Национальному агентству государственного имущества.
Последние несколько лет ТЭВЗ был в нерабочем состоянии, а в 2019 году доход компании составил 2,5 млн лари, а убытки – 27 млн лари.