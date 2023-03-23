Легендарный ТЭВЗ перешел в собственность "Банка Грузии"

Опубликовано: 11:11, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ходе повторного электронного аукциона новым владельцем Тбилисского электровозостроительного завода стал "Банк Грузии", купивший его за 19,5 миллиона лари. До этого его основным владельцем предприятия была российская компания "Локотранс".

Легендарный Тбилисский электровозостроительный завод (ТЭВЗ), с 1957 года производивший электровозы постоянного тока, которые колесили по всему СССР, ушел с молока на повторном электронном аукционе, его стоимость оценили в 19,5 млн лари ($7,5 млн). Новым владельцем ТЭВЗ на улице Гурамишвили стал "Банк Грузии". сообщает медиапортал BMG.

Первый аукцион, который проходил со 2 по 9 марта, провалился. Начальная стоимость ТЭВЗ тогда составила 48,8 млн лари.

Национальное бюро исполнения 17 марта повторно выставило на продажу недвижимое имущество предприятия, в том числе его активы и 21 гектар земли. Объект был продан в связи с задолженностью в размере 15 млн лари перед "Банком Грузии" и 20 млн лари перед другими кредиторами, передает Sputnik Грузия.

Актив был приобретен для защиты кредиторских интересов, сообщили в банке.

"Учитывая, что, в случае неудачного завершения второго, повторного аукциона, кредитор АО "Банк Грузии" потерял бы возможность удовлетворить требование, имущество должника на аукционе было приобретено "Банком Грузии" в целях защиты кредиторских интересов и в полном соответствии с требованиями закона", разъяснили в банке.

Общие активы ТЭВЗ составляли 97,6 млн лари – их продали с 80% скидкой.

Ранее основным владельцем завода была российская компания "Локотранс" (87%), а 12,8% принадлежало Национальному агентству государственного имущества.

Последние несколько лет ТЭВЗ был в нерабочем состоянии, а в 2019 году доход компании составил 2,5 млн лари, а убытки – 27 млн лари.