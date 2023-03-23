Опубликовано: 10:19, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В полицию Махачкалы поступило обращение от местного жителя. Он заявил, что на него напала жена с ножом после обсуждения вопросов бракоразводного процесса.

Жительница Махачкалы нанесла ножевые ранения своему мужу во время беседы с алкоголем, сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Отмечается, что 36-летний житель регионального центра написал заявление в полицию, в котором говорилось о нападении жены с ножом на него.

Выяснилось, что семья решила обсудить вопросы, связанные с бракоразводным процессом за столом. Однако после того, как пара употребила алкоголь, женщина взялась за кухонный нож.

Мужчина совершил попытку остановить бунтарку, но не смог этого сделать. Буйная жена нанесла ему несколько ножевых ран.

В настоящее время следователи собрали материал для принятия дальнейших решений.