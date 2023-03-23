РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Буйная жена из Махачкалы с ножом напала на мужа

Буйная жена из Махачкалы с ножом напала на мужа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В полицию Махачкалы поступило обращение от местного жителя. Он заявил, что на него напала жена с ножом после обсуждения вопросов бракоразводного процесса.

Жительница Махачкалы нанесла ножевые ранения своему мужу во время беседы с алкоголем, сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Отмечается, что 36-летний житель регионального центра написал заявление в полицию, в котором говорилось о нападении жены с ножом на него.

Выяснилось, что семья решила обсудить вопросы, связанные с бракоразводным процессом за столом. Однако после того, как пара употребила алкоголь, женщина взялась за кухонный нож.

Мужчина совершил попытку остановить бунтарку, но не смог этого сделать. Буйная жена нанесла ему несколько ножевых ран.

В настоящее время следователи собрали материал для принятия дальнейших решений.

Дагестанка избила супруга за отсутствие собственного мнения

Дагестанка избила супруга за отсутствие собственного мнения

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
510 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version