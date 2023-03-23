Как торговаться на восточном базаре

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Восточные страны известны культурой торга, которая представителям западного мира, особенно современного, может показаться странной и неуместной. Если вы отправляетесь на отдых в страны Востока (Азии и Африки это тоже касается) и планируете посетить местные базары, то нужно знать особенности и негласные правила общения с продавцом.

Правило первое

Важно понимать, что для восточных продавцов торговля - это не только способ заработка, но и своего рода искусство, а базары - площадка для общения. Если вы хотите добиться успеха, необходимо проявлять интерес и уважение к этому искусству. Постарайтесь узнать больше о местной культуре и традициях, а также о торговых обычаях страны, куда вы едете.

Правило второе

Не забывайте про уважение к продавцу. В восточной культуре важное место занимает уважение к старшим и более опытным людям. Будьте вежливы, улыбайтесь и держите себя в рамках приличия, если спор становится напряженным. Надо помнить, что торг - это не борьба продавца и покупателя, а игра, оба участника которой должны прийти к компромиссу или хотя бы получить положительные эмоции от общения. А если вы на самом деле не особо хотите покупать товар, то долго тратить свое и продавца время не стоит.

Правило третье

Умение договариваться и не бояться предлагать свои условия. Если вы точно знаете, что хотите купить, то первым делом стоит изучить любыми доступными способами (интернет, прилавки магазинов, спросить у местных жителей, персонала отеля) примерные цены на этот предмет или услугу, чтобы быть готовым вести диалог. После этого дайте продавцу понять, что вы не лыком шиты и знаете, какова реальная стоимость его товаров. Но вначале лучше стоит дать продавцу назвать его цену, которая, конечно, будет сильно выше того, на что он будет в итоге согласен. Потому что если вы назовете цену сами, то вы вряд ли преодолеете этот порог позднее.

Будьте готовы к тому, что торг может затянуться, вас могут напоить чаем или кофе и рассказать все о представленном товаре. Во время общения с продавцом старайтесь не выглядеть очень сильно заинтересованным, даже если увидели вещь своей мечты, опытные торговцы - очень хорошие психологи и сразу это считывают.

Если вам что-то очень понравилось, не начинайте сразу с этого, отвлеките внимание вопросами о других предметах ассортимента. А если вас пугает эмоциональная реакция продавца на вашу цену (восклицание, цоканье, активная жестикуляция, закатывание глаз, тяжелое молчание), помните, что это элемент шоу и лично продавца вы не обидели. А продать вам что-то или нет - это всегда его выбор.

Правило четвертое

Умение терпеть поражение. На Востоке торговля построена на том, что каждый должен получить выгоду от сделки. Если на ваши условия категорически не согласны, стоит поблагодарить и уйти. Есть тонкий момент: у нас принято, когда с покупкой что-то пошло не по плану, расстраиваться или сердиться на продавца, но на Востоке следует воспринимать это как приключение и полученный опыт, не забывая при этом о своих интересах. Всегда остается шанс, что торговец вас окликнет и все-таки согласится на вашу цену.

Четыре совета

Не бросайтесь покупать что-то в первый же день, сначала лучше осмотреться и сравнить ассортимент. Отправляясь за покупками на рынок, одевайтесь попроще, оставьте в отеле дорогие часы, украшения. Носите с собой мелкие купюры и расплачивайтесь под расчет, чтобы у продавца не было возможности не выдать вам сдачу. Выучите несколько базовых слов или фраз - привет, спасибо, пожалуйста - на местном языке. Не стесняйтесь своего произношения: ваш интерес к культуре страны всегда оценят.

Это не всегда срабатывает в однозначно туристических районах, где продавцы нацелены лишь на получение прибыли, а не на общение с покупателем. Но цену сбить можно даже в таких местах, поскольку присутствует изначальная наценка. Более того, совсем не торгуясь, вы рискуете заплатить некий "туристический налог", приобретая вещь по сильно завышенной цене. Но если уйти подальше от туристических мест, то ваши шансы получить хорошую вещь на приятных условиях повышаются.