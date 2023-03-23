Курорт "Эльбрус" закрыт

Опубликовано: 8:53, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На "Эльбрус" в КБР, популярном у российских туристов, сегодня утром остановились подъемники – подняться в горы на горнолыжные трассы пока нет возможности, проводятся внеплановые работы по ремонту оборудования.

На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии остановились подъемники, оставив отдыхающих без возможности подняться в горы.

Причины поломки не сообщаются, руководство курорта лишь сообщило, что на канатной дороге проводятся внеплановые технические работы.

"Мы делаем все возможное, чтобы запустить курорт сегодня, 23 марта, в штатном режиме и вовремя", - говорится в сообщении курорта в одном из популярных мессенджеров.

После 9 часов утра, как и обещали, курортные власти предоставили дополнительную информацию, сообщив, что по техническим причинам канатки остаются закрытыми. На них будут вестись внеплановые работы. Руководство курорта принесло свои извинения отдыхающим за возникшие неудобства.

Заработает ли курорт сегодня, не уточняется.