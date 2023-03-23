Эрдоган: Турция не приемлет участия в любых войнах

Опубликовано: 7:27, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Турция никогда не станет участником любой войны, страна не будет и стороной в любых конфликтах, а будет всегда выступать за мирное урегулирование, заявил действующий президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция никогда не станет стороной в конфликтах и всегда будет выступать за мирное урегулирование, - заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я хочу обратиться к своему народу: Турция не будет участником, стороной какой-либо войны, она всегда будет выступать за мир и будет защитником мира. Как это делает сейчас в ситуации с Россией и Украиной", - сказал Эрдоган в интервью турецкому телеканалу NTV, передает РИА Новости.

Турция не присоединилась к санкциям против России, а также выступает с различными мирными инициативами по урегулированию конфликта, отметил турецкий лидер.

Напомним, Эрдоган не раз заявлял, что готов организовать переговоры лидеров РФ и Украины в Турции.