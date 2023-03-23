Столичный регион идет на новый температурный рекорд

Опубликовано: 6:57, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в московском регионе ожидается аномально теплый для конца марта день – воздух в отдельных районах Москвы и области прогреется до 12 градусов тепла, мессами пройдет дождь, который ускорит таяние образовавшихся за зиму снежных залежей.

Сегодня в Москве и Московской области установится облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до максимальных значений с начала года – его температура будет достигать 12 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит от 9 до 11 градусов тепла, по области - от плюс 6 до плюс 12 градусов. Ветер будет дуть теплый, южный, юго-западный, его скорость составит 6-11 м/c.

Атмосферное давление будет в норме и составит 745 мм ртутного столба.

Установившееся тепло будет активно содействовать таянию снега, который окончательно растает до конца месяца и может "задержаться" только в лесах, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.