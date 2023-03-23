Опубликовано: 2:33, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Ингушетии совместно с министерством культуры России и при поддержке владельца промышленно-финансовой группы "САФМАР" Микаила Гуцериева в нынешнем году реконструируют часть родовых башен в Джейр

Древние памятники Ингушетии – родовые башни в горном Джейрахском районе республики - находятся в удручающем состоянии, им грозит полное разрушение, поэтому часть из них будет полностью реконструирована в текущем 2023 году, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Что грозит родовым башням

Время не щадит даже камни – часть легендарных ингушских родовых башен, в числе которых и боевые, пришла в упадок и находится на грани полного исчезновения, что требует немедленного восстановления и реставрации.

Реконструкцией десяти таких объектов, и в первую очередь аварийных, займется группа "САМФАР" – такое решение было принято по итогам встречи с представителями министерства культуры России, передает "Интерфакс".

Работы по реконструкции башенных комплексов Ний, Морч и Харпи уже начаты, они откроются для обозрения до конца 2023 года. Еще два объекта - древний христианский храм " Тхаба-Ерды " и комплекс башен "Вовнушуки " - будут реставрировать за счет средств федерального бюджета, которые выделит министерство культуры.

С прицелом на развитие региона

Делегация министерства культуры РФ во главе с заместителем министра Сергеем Обрывалиным вместе с главой региона Махмудом-Али Калиматовым, а также владельцем промышленно-финансовой группы "САФМАР" Микаилом Гуцериевым побывали в горной Ингушетии в том районе, где будут проходить работы. Они воочию убедились в том, что башенные комплексы – уникальное достояние не только Ингушетии, но и всей России.

Также гости ознакомились с башенным комплексом Бишт, который уже приведен в порядок: только за время реставрации 22 башен здесь были обнаружены 1,7 тыс артефактов, склепы и кладбища, а также захоронения языческих и мусульманских периодов. При их восстановлении использовались фотоархивы 1926 года.

Также Калиматов и Гуцериев договорились о совместной работе по программе развития Джейрахского района, которая включает и обновление инженерных коммуникаций, строительство отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом.

Ингушетия станет Меккой для туристов

Уже в конце марта археологическая группа приступит к проведению раскопок в районе храма "Тхаба-Ерды" и башенного комплекса "Вовнушки". Реставрационные работы планируется завершить в мае 2024 года, приурочив их к 100-летию государственности Ингушетии.

Минкульт России совместно с благотворителями подготовит программу восстановления памятников архитектуры средневековой Ингушетии, а также профинансирует восстановление храма и некоторых башен. Будет разработана проектно-сметная документация, и уже в ближайшее время начнутся восстановительные работы. Горной Ингушетия станет настоящей Меккой для туристов, заверил Обрывалин.