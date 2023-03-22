МИД РФ: в переговорах иранских и европейских дипломатов по ядерной сделке нет никакой сенсации

Опубликовано: 23:54, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сергей Рябков по просьбе СМИ прокомментировал сообщения о прошедших на прошлой неделе в Норвегии переговорах между дипломатами из Ирана и Европы по возобновлению ядерной сделки. По его словам, это нормальные дипломатические процессы, и не стоит искать в них сенсаций.

В МИД России прокомментировали сообщения иранских СМИ о переговорах по восстановлению сделки по иранской ядерной программе, которые, по данным источников, прошли на минувшей неделе в Осло.

Замглавы ведомства Сергей Рябков пояснил, что РФ "полностью" находится "в процессе" переговоров.

"Но никто не мешает заинтересованным странам в рамках формата, который они для себя считают более удобным, обсуждать эти вещи", - подчеркнул дипломат.

Россия продолжает обсуждения с Ираном

Замминистра уточнил, что Москва ведет активные обсуждения и с Тегераном, и с Пекином, и такое общение продолжится, пишет ТАСС.

В целом Рябков обратил внимание на то, что по сути речь идет о спокойных дипломатических процессах, однако такие нормальные вещи превращают в сенсации. Дипломат посетовал, что сейчас принято из всего делать сенсации, а это неверно.

Ранее в иранских СМИ появилась информация о прошедших в Осло без участия России переговорах между иранскими и европейскими дипломатами по вопросам восстановления ядерной сделки.