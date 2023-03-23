Мать Леонардо да Винчи была черкешенкой?

Опубликовано: 4:00, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Найдены архивные документы, свидетельствующие о том, что мать Леонардо — черкешенка из княжеской семьи, еще в детстве похищенная на Кавказе и позже обращенная в рабство.

Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года, о чем его дед, нотариус Антонио да Винчи, сделал соответствующую запись: "В субботу, в три часа ночи 15 апреля родился мой внук, сын моего сына Пьеро. Мальчика назвали Леонардо. Его крестил отец Пьеро ди Бартоломео". Имя матери Антонио не упомянул. И только в 1457 году в одной из записей он называет ее Катериной, женой некоего Пьеро дель Вакка. Да, Леонардо родился внебрачным ребенком, но в три года отец забрал его к себе, что было вполне в духе итальянских городов-государств.

Кем была загадочная Катерина?

14 марта 2023 года на пресс-конференции, посвященной выходу в свет исторического романа Il Sorriso di Caterina, или "Улыбка Катерины", историк Карло Вечче, профессор университета L’Orientale в Неаполе, поделился своей архивной находкой. Найдены архивные документы.

Мать Леонардо была девушкой из Черкесии, которую в какой-то момент ее жизни похитили и несколько раз продавали в рабство, пока она не приехала из Константинополя в Венецию, а затем во Флоренцию, где она и встретила отца Леонардо да Винчи

- утверждает историк.

На несколько дней эта новость стала топом для ведущих средств массовой информации. Однако мало кто обратил внимание, что более десяти лет назад уже был зафиксирован всплеск общественного интереса к истории матери Леонардо. Вот уж воистину - новое это хорошо забытое старое.

Имя ей - Сатаней?

Писатель и журналист Кёртис Билл Пеппер выпустил в 2012 году биографическую новеллу "Леонардо", в которой в популярной форме описал биографию Леонардо и матери великого творца. Ее настоящее имя - Сатаней, она происходила из знатного черкесского рода. Прадеда Леонардо якобы звали великим Бахри Султан Хаджи аль-Музаффаром.

Сатаней (горный цветок) - героиня адыгского нартского эпоса, мудрая наставница и советчица, хозяйка и распорядительница нартского хозяйства, женщина неувядающей красоты.

Следует учитывать, что Пеппер не был специалистом по Кавказу, да и сам признавал, что отсутствие документального подтверждения многих спорных мест оставляет "белые пятна" в биографии Леонардо и его семьи. Наиболее реальным он считал вариант, при котором Катерина происходила из рода черкесских мамлюков в Египте, которые служили в армиях арабских халифов с IX века. Да и сам Пеппер указывал на арабскую смуглость Катерины, но типично кавказский профиль и глаза.

Любопытно, что многие авторы Средневековья описывали типаж итало-черкеса. Например, Карло Медичи, один из сыновей правителя Флоренции середины XV века Козимо Медичи, был наполовину черкесом, сыном рабыни по имени Маддалена.

Венецианец Иосафат Барбаро писал:

Знатнейшие жители страны живут хищничеством и преимущественно грабежом караванов, от времени до времени здесь проходящими. Они имеют прекрасных лошадей, отличаются мужеством и лукавством и лицом весьма сходны с итальянцами.

(Барбаро И. Путешествие в Тану // Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв.)

Что добавил к уже известным фактам Карло Вечче

Он обнаружил в Государственном архиве Флоренции документ, написанный и подписанный отцом Леонардо. Документ составлен примерно через шесть месяцев после рождения Леонардо да Винчи.

Это акт освобождения рабыни — filia Jacobi eius schiava seu serva de partibus Circassie. В нем записано, что рабыне-черкешенке по имени Катерина даруется свобода ее госпожой Джиневрой д’Антонио Реддити, женой "флорентийского искателя приключений" Донато ди Филиппо ди Сальвестро Нати, владевшего рабами из Причерноморья.

Хронология главных моментов ее жизни в таком случае выстраивается следующим образом: Катерину похитили где-то в предгорьях Кавказа, вероятно, крымские татары. Они доставили ее в генуэзскую колонию Тану (современный Азов), где продали работорговцам, в 1439 году она перепродана венецианским купцам в Константинополе, из Венеции во Флоренцию она прибыла в 1442 году, когда ей было 15 лет, в 1452 году, когда ей было 25 лет, родила Леонардо и спустя полгода получила свободу.

Остается открытым вопрос: была ли она захвачена работорговцами на территории Кавказа или же египетское происхождение матери Леонардо ближе к истине? Да и можно ли на основе одного документа выстраивать столь обширную реконструкцию жизни?

Целый ряд влиятельных историков скептически относятся к общим выводам Вечче, считая их умозрительными.

И если так, то справедлива самая скучная версия Мартина Кемпа, профессора истории искусств Оксфордского университета, который в книге "Мона Лиза: Люди и живопись", утверждал, что матерью Леонардо была бедная сирота Катерина ди Мео Липпи.