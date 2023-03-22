Российских серферов унесло в море в Анталье

Опубликовано: 22:50, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых на море в Анталье чуть не закончился трагедией для российских и узбекских серферов. Двое взрослых и двое детей были унесены течением в море. Их спасла морская полиция.

Россиян, занимавшихся серфингом, унесло в открытое море в Анталье, о ЧП сообщили местные СМИ.

Как передает Haber Antalya, все случилось на берегу Средиземного моря, в районе Коньяалты.

Несмотря на не подходящую для занятий серфингом погоду, четверо туристов, среди которых были россияне и граждане Узбекистана, отправились кататься на досках для серфинга. Двое из них были взрослые, еще двое - дети 8-9 лет.

Что случилось

Сначала все шло благополучно, однако позже спортсмены попали во встречное течение. В результате их начало уносить в открытое море. К счастью, туристы смогли позвонить спасателям по мобильному телефону.

В итоге экстремалов отнесло от суши на расстояние 3,2 км, где их и нашли оперативно прибывшие морские полицейские.

Путешественников доставили на землю и отвезли в госпиталь, где их осмотрели врачи.