Российских серферов унесло в море в Анталье

Россиян, занимавшихся серфингом, унесло в открытое море в Анталье, о ЧП сообщили местные СМИ.
Как передает Haber Antalya, все случилось на берегу Средиземного моря, в районе Коньяалты.
Несмотря на не подходящую для занятий серфингом погоду, четверо туристов, среди которых были россияне и граждане Узбекистана, отправились кататься на досках для серфинга. Двое из них были взрослые, еще двое - дети 8-9 лет.
Что случилось
Сначала все шло благополучно, однако позже спортсмены попали во встречное течение. В результате их начало уносить в открытое море. К счастью, туристы смогли позвонить спасателям по мобильному телефону.
В итоге экстремалов отнесло от суши на расстояние 3,2 км, где их и нашли оперативно прибывшие морские полицейские.
Путешественников доставили на землю и отвезли в госпиталь, где их осмотрели врачи.