Опубликовано: 21:27, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинская клиника "Вивамед" обратилась в Минюст страны с просьбой пересмотра продолжения лечения Михаила Саакашвили из-за ударов по репутации.

В министерство юстиции Грузии отправлено предложение от тбилисской клиники "Вивамед", в которой лечится экс-президент страны Михаил Саакашвили.

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление самой клиники, руководство "Вивамед" предложило пересмотреть лечение бывшего главы государства в лечебном заведении.

В сообщении указывается, что в настоящее время клиника получает заявления о том, что врачи якобы не хотят дальше заниматься лечением экс-лидера Грузии. По словам руководства, это сильно сказывается на репутации "Вивамед".

При этом в учреждении подчеркнули, что медики, соблюдая рабочую этику, не могут никого лечить принудительно. В то же время отмечается, что Саакашвили сам отказывается от медпомощи, даже если она положительно сказывается на его здоровье. Также, по мнению клиники, бывший президент относится к медперсоналу с недоверием.