В министерство юстиции Грузии отправлено предложение от тбилисской клиники "Вивамед", в которой лечится экс-президент страны Михаил Саакашвили.
Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление самой клиники, руководство "Вивамед" предложило пересмотреть лечение бывшего главы государства в лечебном заведении.
В сообщении указывается, что в настоящее время клиника получает заявления о том, что врачи якобы не хотят дальше заниматься лечением экс-лидера Грузии. По словам руководства, это сильно сказывается на репутации "Вивамед".
При этом в учреждении подчеркнули, что медики, соблюдая рабочую этику, не могут никого лечить принудительно. В то же время отмечается, что Саакашвили сам отказывается от медпомощи, даже если она положительно сказывается на его здоровье. Также, по мнению клиники, бывший президент относится к медперсоналу с недоверием.