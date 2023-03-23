Что носят мусульмане: концепция скромности

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наступил мусульманский месяц священного поста и молитв Рамадан, предполагающий также сдержанность в одежде, которая должна быть простой и скромной. Одежда, которую принято носить у мусульман, отличается от привычных западных нарядов и костюмов, и при этом обладает собственной философией и значением.

В основе мусульманской одежды как для женщин, так и для мужчин лежит концепция скромности - хайя.

Что носят мусульманки

Разнообразие женских мусульманских нарядов служит вдохновением для известных дизайнеров по всему миру. Майкл Корс, например, включил хиджаб в свою коллекцию весна/лето 2019 года, а в 2018 году спортивный бренд ”Найк” (Nike) создал линию спортивной одежды для мусульманских женщин.

Хиджаб

Известный практически всем элемент одежды представляет собой прямоугольный отрез ткани, который носят на голове и завязывают на шее, подобно шарфу. В Коране про хиджаб говорится в 53-м аяте суры ”аль-Ахзаб”. Иногда хиджабом называют в общем скромное одеяние мусульманских женщин. Другие названия хиджаба - шейла и тарха.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Химар

Химар - общий термин, обозначающий женскую вуаль для головы и/или лица. Иногда термином ”химар” обозначают элемент одежды, который покрывает верхнюю половину тела женщины до талии.

Абайя

Абайя - это одежда для мусульманских женщин, традиционная в арабских странах Персидского залива. Женщины надевают абайю, когда идут в общественные места. Традиционное платье абайя обычно выполнено из черной ткани, иногда его украшают цветной вышивкой или блестками. Абайя покрывает тело женщины с головы до ног и подвязывается поясом. Абайя может носиться с хиджабом и вуалью.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чадра

Чадра - покрывало, прикрывающее тело с головы до ног. Обычно чадру носят в Иране без вуали. В отличие от абайи чадра может быть разноцветной и не обязательно подвязанной поясом.

Джильбаб

Этот элемент мусульманской женской одежды упоминается в 59 аяте 33 суры Корана. Он представляет собой верхнюю одежду, напоминающую приталенное пальто, которую мусульманки носят в общественных местах. Назначение джильбаба схоже с назначением абайи, но он обычно сшит по фигуре. Ткани и расцветка джильбаба не ограничены определенными критериями.

Никаб

Никаб - вуаль, которую носят некоторые мусульманки. Никаб закрывает лицо, при этом глаза остаются открытыми. Надо отметить, что ислам не предписывает полное закрытие лица.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Паранджа или бурка

Паранджа полностью скрывает лицо и фигуру женщины, в том числе и ее глаза, которые прикрыты сетчатой вуалью. Такой вид мусульманской одежды распространен в Афганистане. В Центральной Азии паранджа обычно снабжена ложными рукавами.

Буркини

В отличие от остальных предметов женского мусульманского гардероба, считающихся традиционными, буркини - новый вид одежды. Буркини - это плавательный костюм для мусульманок, придуманный австралийским модельером ливанского происхождения Ахедой Занетти в середине 2000-х годов. Костюм покрывает все тело, кроме лица, кистей и ступней ног и отвечает всем нормам шариата.

Что носят мужчины-мусульмане

Мужской мусульманский гардероб не менее разнообразный, чем женский.

Тобa

Тоба - свободная одежда, зачастую белого цвета, но допустимы и другие цвета, особенно зимой. Верхняя часть тобы сшита как рубашка, а вот ее длина доходит до лодыжек. в Кувейте тобу называют дышдаша, а в ОАЭ - гандура. Пожалуй, это самая узнаваемая мусульманская мужская одежда.

Тюрбан

Этот мужской головной убор, известный также как чалма, пак, пагри, представляет собой полосу ткани не менее трех метров длиной. Способ повязания чалмы различается в зависимости от страны и региона. Тюрбан - традиционный головной убор мусульман Северной Африки, Афганистана, а также Индии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куфия и игаль

Куфия, которую также называют гутрой (в России больше известна под названием ”арафатка”), прямоугольный головной платок, который затягивают на голове с помощью шнурка - игаля или икаля. Куфия обычно белая или клетчатая. Ношение игаля не обязательно. Некоторые мужчины настолько щепетильно относятся к своим куфиям, что стараются их отгладить так, чтобы они держали форму головы.

Бишт

Бишт - традиционная верхняя одежда мужчин-мусульман. Надевается поверх тобы. Обычно бишт надевают высокопоставленные правительственные и религиозные лидеры по случаю какого-либо важного события.

Изар

Изар - широкая полоса цветной ткани, которую мусульманские мужчины носят, обмотав вокруг талии, наподобие саронга. Изар - распространенный элемент одежды в Йемене, ОАЭ, Омане, Индии и Южной Азии.