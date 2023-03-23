За дирижерским пультом Эйюб Кулиев

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главным дирижером и музыкальным руководителем Азербайджанского театра оперы и балета Эйюб Кулиев стал в 34 года. Он учился в Баку и Петербурге, стажировался в Австрии и Чехии, побеждал на международных конкурсах, а теперь гастролирует по всему миру и часто приезжает в Россию.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о патриархе азербайджанской дирижерской школы Рауфе Абдуллаеве.

Первые концерты

Будущий дирижер родился в семье известного тариста и педагога Рамиза Кулиева. Концертировать с отцом он начал в раннем возрасте и тоже играл на таре. Особенно запомнилось Эйюбу выступление в Большом зале Московской консерватории на юбилейном вечере Мстислава Ростроповича. В том концерте 8-летний музыкант участвовал вместе с Майей Плисецкой, Родионом Щедриным, Владимиром Спиваковым, Юрием Башметом, Николаем Петровым и Максимом Венгеровым. А до этого Ростропович приезжал на свой юбилей в Баку. "Мы исполнили с папой его любимое произведение - "Славянский танец" Дворжака", - вспоминает Кулиев. Выступление музыкантов очень понравилось выдающемуся виолончелисту, и он пригласил их в Москву.

Интерес к дирижированию появился у Эйюба рано.

Маленьким мальчиком я любил играть с шахматами: выстраивал фигурки на доске, а коня делал дирижером

- рассказывает он.

В домашней фонотеке были пластинки с редкими в то время записями знаменитых музыкальных коллективов, которые отец Эйюба привозил из гастрольных поездок. "Я запирался в комнате, включал проигрыватель и дирижировал этими оркестрами. Однажды меня за этим делом застал отец и очень удивился", - вспоминает Кулиев. На концертах мальчик наблюдал за дирижерами, ему даже разрешали сидеть в оркестре и следить за исполнением по партитуре.

Учеба в Баку и Петербурге

В 15 лет Эйюб, имя которого уже было вписано в "Золотую книгу молодых талантов Азербайджана", поступил в Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибекова, дирижированием занимался в классе Ялчина Адигезалова. Академию он окончил с отличием в 2005 году и решил поступать в аспирантуру Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, а готовиться ему помогал Рауф Абдуллаев. В Петербургской консерватории Кулиев занимался у профессора Александра Полищука, которого он называет одним из главных учителей. Потом были стажировки в Венском университете музыки и изящных искусств и Европейской музыкальной академии в Чехии, участие в мастер-классах Михаила Юровского и Дэниела Хардинга, Риккардо Капассо и Юрия Симонова.

Успехи на конкурсах

В 2006 году, вскоре после поступления в аспирантуру, Кулиев завоевал I премию и специальный приз на международном конкурсе имени Витольда Лютославcкого в польском Белостоке. Среди других его наград - специальный приз оркестра на международном конкурсе дирижеров имени Димитриса Митропулоса в Афинах в 2008-м, I премия и приз фонда Джузеппе Синополи на международном конкурсе дирижеров имени Артуро Тосканини в Парме в 2010 году.

Начало карьеры

Как оперный дирижер Кулиев дебютировал в мае 2006 года в Санкт-Петербургском академическом театре оперы и балета. Оперное дирижирование, по его мнению, самое сложное.

Управляешь не только оркестром, но и сценой: вокалистами, хором, а то и балетом. Все нужно держать под контролем

- отмечает маэстро.

В 2011 году он стал дирижером в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, в 2013-2017 годах был главным приглашенным дирижером Северо-Кавказской филармонии имени Василия Сафонова.

Азербайджанский театр оперы и балета

В ноябре 2018 года 34-летний Кулиев стал главным дирижером и музыкальным руководителем Азербайджанского театра оперы и балета. По признанию маэстро, когда он узнал о назначении, то почувствовал колоссальную ответственность.

Моя должность - не просто управление оркестром, надо еще решать творческие, технические и административные вопросы

- говорит заслуженный артист Азербайджана.

При формировании репертуара "стараемся соблюдать баланс между мировой и азербайджанской классикой, потому что зритель любит и то, и другое", рассказывает он. В афише есть современные балеты и оперы, восстанавливаются лучшие спектакли прежних лет. Кроме того, Кулиев активно занимается преподаванием и является доцентом Бакинской музыкальной академии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Концерты в разных странах

Маэстро выступает на многих знаменитых сценах, сотрудничает с ведущими оркестрами в разных странах, в числе которых Королевский филармонический оркестр в Великобритании, оркестр Джульярдской школы в Нью-Йорке, филармонические оркестры Словакии и Китая, национальный симфонический оркестр Венгрии.

Когда в других странах удается влиять на программу выступлений, я непременно включаю в нее музыку азербайджанских композиторов

- утверждает Кулиев.

Дирижер по-прежнему дает концерты вместе с отцом. Один из них состоялся в июне 2022 года в рамках XXI международного фестиваля музыки Global Soundscapes в Ванкувере. Тогда впервые прозвучал концерт для тара с оркестром канадского композитора Фаршида Самандари, посвященный Рамизу Кулиеву, а исполнение было приурочено к 75-летию музыканта.

Концерты в России

Эйюб Кулиев выступает на лучших сценах Москвы, Петербурга и других городов России.

Я очень привязан к этой стране, к ее культуре, у меня в России много друзей, причем их становится все больше и больше. Это знаменитые музыканты, деятели культуры

- рассказывал он в интервью "Вестнику Кавказа".

Среди музыкальных коллективов, с которыми сотрудничает дирижер, Российский национальный оркестр, Академический симфонический оркестр Московской филармонии, оркестр "Русская филармония".

Один из важных для маэстро спектаклей - балет Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь", премьера которого состоялась на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке в августе 2020 года. Постановку осуществил художественный руководитель балетной труппы Приморской Мариинки Эльдар Алиев, а Кулиев являлся ее музыкальным руководителем и дирижировал премьерой. Спектакль с успехом идет во Владивостоке, приезжая на традиционные ежегодные гастроли, труппа показывает его и на сцене Мариинского театра в Петербурге, а за дирижерский пульт неизменно встает Кулиев.

В феврале этого года он вместе с Динарой Алиевой, Эльчином Азизовым и другими солистами Большого театра участвовал в международном оперном фестивале имени Шаляпина в Казани.

Каждый раз у меня праздник, когда я получаю приглашения от российских коллективов, и я с нетерпением жду этих встреч

- признается Кулиев.

В Москве дирижер вновь выступит 12 и 13 мая. В Концертном зале имени Чайковского он вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Светланова и молодыми солистами исполнит произведения Паганини, Прокофьева, Гершвина и Шуберта.