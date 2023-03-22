Священный месяц Рамадан: как держать пост

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Месяц мира и добра - священный месяц Рамадан - начался сегодня у мусульман после заката. Впереди у верующих месячный пост, который завершится Ураза-Байрамом - праздником разговения.

Почти весь апрель представители Исламского мира будут держать священный месяц Рамадан. Он начнется в марте и завершится празднованием Ураза-Байрам - праздником разговения.

Рамадан - не просто месяц обязательного мусульманского поста. В первую очередь, это один из столпов ислама, основ религии, священных для каждого мусульманина, наравне с намазом, шахадой, хаджем и закятом.

Когда начинается Рамадан

В исламском календаре летоисчисление ведется с момента переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину (хиджра, 16 июля 622 года). И сутки в нем начинаются с момента захода солнца, а не в полночь.

Календарь включает в себя 12 месяцев и 354 или 355 дней. Поскольку продолжительность года по исламу на 10 или 11 дней меньше солнечного, то даты праздников и постов меняются. Поэтому месяц Рамадан в этом году начался 22 марта с заходом солнца и продлится до 20 апреля.

Ознаменует его окончание один из главных праздников - Ид аль-Фитр - на арабском языке, или же Ураза-байрам - на турецком. Первый день поста - уразы - выпал на 23 марта.

Как держать пост

Во время дневного поста мусульманин обязан воздержаться от пищи, воды и половых контактов. После захода солнца все это становится дозволенным вплоть до восхода. Так будет происходить в течение всего месяца.

Для тех, кто решил держать пост впервые, под конец ночного времени необходимо покушать и выпить достаточное количество воды. Делается это для того, чтобы не вызвать обезвоживание в организме. Стоит есть пищу, в которой отсутствуют соль и пряности, иначе захочется пить.

Трапезу следует завершать за два часа до рассвета. Затем необходимо почистить зубы и очистить рот от кусков еды.

Однако воздержаться от приема пищи в дневное время недостаточно для поста. Мусульманину обязательно следует совершить намерение, которое читается каждый день перед началом уразы: "Я намерился держать пост месяца Рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для того, чтобы отпустить уразу, то есть перед разрешенным приемом пищи, нужно произнести следующее: "О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся. О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу". Так нужно делать каждый день на протяжении всего месяца.

Не стоит забывать и про пятикратный намаз, а также закят - выплаты, идущие на помощь бедным и нуждающимся.

Перед Рамаданом

Мусульманину перед началом поста следует сделать несколько нужных вещей.

Совершить намерение и покаяние. Раздавать милостыню - садака. Составить список дел в месяц Рамадан. Это могут быть походы в гости, встречи с друзьями, проведение ифтара или занятие спортом. Возместить прошлогодние посты. Пополнить знания при помощи чтения Корана и иной религиозной литературы. Распрощаться с долгами и завершить неоконченные дела. Держать свой дом в чистоте в течение всего месяца. Отказаться от жирной и острой пищи, на время лишить себя кофе и соков с высоким содержанием сахара.

Что запрещено делать во время поста

Кроме отказа от воды и пищи в дневное время, мусульманин должен лишить себя курения сигарет, кальянов и других вредных привычек, включая алкоголь. Под запрет попадает проглатывание любой мокроты, которая попала в рот, и специальный приступ рвоты.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также стоит отказаться от просмотров фильмов или телепрограмм, в которых содержаться сцены эротического или насильственного содержания.

При этом пост не нарушается, если человек поел или выпил, забыв об уразе, но вспомнил и прекратил действие. Также разрешена сдача крови, кровопускание, вдыхание благовоний.

Ну, и мусульманину в месяц Рамадан следует отказаться от развлечений. Лучше провести время либо в кругу родных и близких людей либо за чтением книг.

Пост могут не держать дети, больные и старики, кормящие и беременные женщины, а также те, кто в момент Рамадана находится в дороге. Пост также не принимается от вероотступника (муртада) и "Людей Писания" (немусульман).

Намаз в священный месяц Рамадан

Во время поста представители ислама должно строго соблюдать главную молитву - намаз. Он состоит из заповедей из Корана и восхваления Всевышнего. Намаз совершается пять раз в день: утром, в полдень, в послеобеденное время, в конце дня и ночью.

Есть еще и "Таравих", который исполняется каждый день во время месяца Рамадан. Верующему не рекомендуется воздерживаться от нее, исполнять молитву нужно в мечети. Но если такой возможности нет, то разрешено провести ее и дома.

"Таравих" необходимо читать после ночного намаза. Молитву не нужно восполнять в случае несовершения.

Ифтар и сухур

Во время поста предусмотрены два ночных приема пищи - сухур и ифтар.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сухур - предрассветная еда, этот прием пищи следует совершать за два часа до первых признаков рассвета, тогда Аллах наградит верующего. Ифтар является последним приемом пищи, и проводить его нужно после вечернего намаза, когда солнце село за горизонт.

Отпускать уразу надо финиками и водой или молоком, а в целом в течение всего месяца рекомендовано питаться сухой и нежирной пищей: куриной грудкой, кашами, фруктами, овощами и овощными супами, яйцами, творогом.

Суть Рамадана

Сподвижники пророка Мухаммеда полгода ждали месяца Рамадан, чтобы очиститься духовно, и полгода же скорбели, когда он закончился - именно потому, что он закончился.

Ураза - это время укрепления своей веры и очищения от всего греховного. И, как гласит сура 13, аят 11, "Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя".