В Кабардино-Балкарии более чем на 30% сократили коечный фонд COVID-госпиталей

Опубликовано: 16:54, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КБР более чем на 30% сократили коечный фонд для больных COVID-19. Уменьшение фонда в регионе происходит впервые за последние несколько недель.

В Кабардино-Балкарии госпитальный коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией снизили на треть. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня оперштабом республики.

На данный момент в госпиталях особо опасных инфекций развернуты 27 коек. Уменьшение коечного фонда в КБР происходит впервые за последние несколько недель.

В оперштабе рассказали, что в стационарах сейчас лечатся 23 пациента, включая 8 детей.

За минувшие сутки в Кабардино-Балкарии диагностировали COVID-19 у 7 местных жителей. Лидером на Северном Кавказе по количеству заболевших является Ставропольский край, где за 24 часа зарегистрировали 226 случаев заражения. В Северной Осетии COVID-19 выявили у 15 человек, в Дагестане – у 13, в Карачево-Черкесии – у 5, в Чечне – у 3, в Ингушетии – у 1.