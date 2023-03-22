Землетрясение: в чем суть этого стихийного бедствия?

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Сотни тысяч землетрясений разной силы происходят на Земле каждый год, многие даже не ощущаются людьми, некоторые же уносят десятки тысяч жизней. Предсказать, когда произойдет землетрясение, невозможно. Однако можно заранее принять меры, чтобы смягчить его последствия.

Землетрясение - одна из самых страшных природных катастроф, его жертвами могут становиться десятки тысяч человек. Так, при подземных толчках 6 февраля на юго-востоке Турции, по данным на момент написания этой статьи, погибли более 50 тыс человек, пострадали более 107 тыс.

Опасные само по себе, землетрясения часто становятся причиной других стихийных бедствий, таких как оползни, наводнения и цунами. Еще одно разрушительное последствие - пожары.

Впрочем, стоит помнить, что на самом деле землетрясения происходят достаточно часто - ежегодно на Земле фиксируется несколько сотен тысяч. Многие из них люди даже не замечают.

Суть землетрясения

Землетрясения - это резкие сотрясения и колебания поверхности земли, распространяющиеся порой на большие расстояния.

Обычно, говоря о землетрясениях, имеют в виду тектонические, которые происходят в процессе движения тектонических плит, образующих земную кору. Как правило, такие природные бедствия случаются на границах литосферных плит. Страны, расположенные в этих районах, входят в число сеймоопасных.

Источник сейсмических волн, находящийся глубоко в земной коре называют гипоцентром, точка на земной поверхности над ним - эпицентром землетрясения. В эпицентре обычно последствия самые разрушительные.

Признаки

Конкретные признаки землетрясения зависят от его силы. В целом, насколько разрушительным будет землетрясение, определяется размещением гипоцентра - чем глубже он, тем меньше люди ощущают подземные толчки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Существует несколько шкал для измерения интенсивности землетрясения. В России и СНГ используется шкала Медведева - Шпонхойера - Карника, придуманная в 1964 году учеными из СССР, ГДР и Чехословакии. По ней сила землетрясения оценивается в баллах исходя из того, как оно проявляется внешне.

1 балл - неощутимое землетрясение. Его могут почувствовать только приборы-сейсмографы, но не люди.

2 балла - очень слабое. Чувствуют некоторые люди, находящиеся в покое и внутри домов.

3 балла - слабое. Его чувствует гораздо больше людей, ощущаются точки и под открытым небом. В домах качаются люстры.

4 балла - интенсивное. От такого землетрясения просыпаются спящие, однако страха люди не испытывают. Дребезжат окна и посуда, дрожит мебель.

5 баллов - довольно сильное. Сотрясаются здания в целом, неустойчивые предметы внутри них падают. В штукатурке в зданиях возникают трещины.

6 баллов - сильное. Люди выбегают на улицу. В стенах домов могут появляться трещины. Возникают трещины в грунте, в горах возможны оползни.

7 баллов - очень сильное. Люди с трудом удерживаются на ногах. В некоторых зданиях могут появляться сквозные трещины и проломы. Трескаются дороги, разрываются трубопроводы.

8 баллов - разрушительное. Начинается паника. В домах опрокидывается тяжелая мебель. Происходят сильные повреждения домов. Падают памятники и трубы на фабриках. Возникают новые водоемы.

9 баллов - опустошительное. Всеобщая паника. Всеобщие повреждения зданий. Деформируются автодороги. Наводнения и сильные волны на воде, массовые обвалы и оползни.

10 баллов - уничтожающее. Кроме зданий, разрушаются дамбы и плотины, мосты, искривляются железнодорожные рельсы, идут волнами автодороги. Большие оползни.

11 баллов - катастрофическое. Серьезные повреждения зданий и мостов. Разрушаются трубопроводы. В земле возникают широкие трещины, в горах массово обвалы.

12 баллов - сильная катастрофа. Меняется рельеф, земная поверхность радикально изменяется. Все здания уничтожаются.

Что такое магнитуда

Одна из самых частых характеристик землетрясений, с которой сталкиваются люди, - его магнитуда. Она математически точно выражает количество энергии, которое выделилось при землетрясении.

Ее часто называют шкалой Рихтера - по имени предложившего ее в 1935 году американского сейсмолога.

У самых сильных землетрясений магнитуда может приближаться к 9, у самых слабых она стремится к нулю. Во время уже упомянутого выше землетрясения в Турции были зафиксированы два самых мощных толчка. Магнитуда одного их них составила 7,8, второго - 7,5.

Сайт МЧС Азербайджана

Причины подземных толчков

Почему происходят землетрясения? В зависимости от причин возникновения, ученые выделяют три вида землетрясений.

Во-первых, это тектонические землетрясения, которые становятся следствием движения тектонических плит. О них шла речь выше.

Во-вторых, это вулканические землетрясения, связанные с работой вулканов. Они часто служат предшественниками извержений. Энергия их, как правило, невелика.

В-третьих, это антропогенные землетрясения, происходящие из-за деятельности человека, например, добычи нефти и газа, добычи твердых полезных ископаемых, создания водохранилищ и других видов работ. Все это выводит земную кору из состояния равновесия и может ускорить уже надвигающееся землетрясение либо спровоцировать новое "с нуля".

Еще один очевидно негативный фактор - подземные ядерные испытания.

Прогноз землетрясений

Можно ли предсказать землетрясение? Увы, на сегодняшний день определить, когда точно, в каком месте и с какой силой будет "трясти" невозможно.

Ученые могут только оценить вероятность возникновения подземных толчков за определенный промежуток времени на определенной территории. Это делается на основе карт сейсмически опасных районов путем анализа предыдущих землетрясений.

Предотвратить землетрясения тоже нельзя, однако их последствия можно смягчить - вполне в силах людей повысить сейсмостойкость там, где риск подземных толчков велик.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последствия

Землетрясение как таковое длится сравнительно недолго - всего 5-20 секунд. Но его последствия могут быть катастрофичными.

Самое прямое следствие землетрясения - это сотрясение и смещение грунта. Именно из-за этого разрушаются и обваливаются дома, в горах происходят обвалы, оползни и лавины. Кроме того, в грунте могут появляться трещины, он может разжижаться, из-за чего фундаменты домов буквально проваливаются в землю.

Повреждения плотин и дамб на реках при сильных подземных толчках могут спровоцировать наводнения.

Если землетрясение происходит "в море", то сотрясается морское дно, то возникает мощная волна. Выходя на берег, она превращается в разрушительное цунами.

Еще одна опасность, подстерегающая людей после землетрясения, - пожары. Они могут возникать повсеместно, например, из-за замыкания электролиний. В некоторых случаях возгорания происходят из-за неправильных действий самого человека. Так, если есть вероятность утечки газа, то пользоваться открытым огнем нельзя.

На открытом пространстве, без зданий и каких-либо сооружений, землетрясения - если, конечно, их сила не очень велика - могут и не представлять непосредственной опасности.

Что делать при землетрясении

Самое главное - не паниковать!

Если человек находится в помещении, то после первых толчков у него есть 15-20 секунд, чтобы покинуть здание до обрушения. Можно успеть взять документы и деньги, после чего выйти на улицу, причем по лестнице, а не в лифте. На улице надо держаться подальше от строений и сооружений.

Если возможности выйти из здания нет, то нужно найти безопасное место - у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме либо у несущей опоры. Спасти от обломков может стол. В любом случае надо расположиться подальше от окон и тяжелой мебели. Детей необходимо укрыть своим телом.

Если подземные толчки застали в автомобиле, то нужно оставаться в салоне все время землетрясения, при этом лучше, чтобы сама машина стояла на открытом месте.

Где бы вы ни находились, остерегайтесь оборванных проводов, полуразрушенных конструкций, карнизов и балконов, не зажигайте открытый огонь.

И будьте готовы оказать помощь другим.