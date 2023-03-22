Безработицу на Кавказе будет контролировать новая платформа

Опубликовано: 17:10, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В скором времени на Северном Кавказе заработает информационная платформа, которая будет контролировать рынок труда и собирать в своей базе все вакансии региона и резюме специалистов в разных сферах. Это поможет развивать в регионе новые инвестиционные проекты.

На Северном Кавказе заработает платформа, которая будет заниматься анализом рынка труда в регионе – ее создаст Единый институт развития регионов Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ", сообщили сегодня в пресс-службе компании.

Такая платформа будет создана совместно с одним из крупных HR-агрегаторов – она соберет в своей базе и свободных специалистов, и вакансии для них, тем самым обеспечив кадрами новые региональные инвестпроекты. Она поможет и "умной" миграции внутри СКФО, и позволит развивать уникальные компетенции, характерные для республик, рассказал первый заместитель генерального директора Кавказ.РФ Андрей Цемахович, передает ТАСС.

Эксперты компании уже изучили основные проблемы рынка труда Северного Кавказа и четко представляют себе задачи, стоящие перед проектом. В первую очередь это устранение дисбаланса подготовки кадров и реальной потребности экономики, обеспечение профессиональными кадрами, а соответственно дополнительнвм образованием.

Как ожидается, запуск платформы приведет к росту валового регионального продукта, налоговых доходов, инвестиций, и снижению показателя безработицы в регионе.