Си Цзиньпин и Путин добиваются от Запада уважения сфер влияния

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Трехдневный визит руководителя Китая в Россию подошел к концу. О чем на самом деле договорились Путин и Си Цзиньпин?

Отношения России и Китая образцовые. Так их охарактеризовал президент Владимир Путин. В эти дни в СМИ постоянно поднимаются вопросы: "А кто главный в паре?", "Россия - сателлит Китая?", "Кто в чьем фарватере?" Отвечаем.

Баланс России и Китая

Экономически преимущество на стороне Китая - это вторая, а то и первая экономика мира. Но значит ли это что Япония или Германия подчиняется Китаю, хотя у этих стран товарооборот больше, чем у России? Зависимость Китая от России многими аналитиками по каким-то причинам нивелируется. Да, для России Китай - главный торговый партнер, но для КНР Россия - основной поставщик топлива, без которого китайская промышленность не будет работать на нынешних мощностях. Учитывая, что США и Европа наращивают давление на Китай по тарифам и правам человека, Россия - это еще и политическая опора.

Из мировых лидеров Си Цзиньпин доверяет больше всех Владимиру Путину. Отношения стран прошли "много испытаний на прочность", по его словам. "Поэтому я без сомнения выбрал Россию как первую остановку своего зарубежного визита после переизбрания", — заявил Си Цзиньпин. Если против России воюют открыто (НАТО, США и ЕС), то против Поднебесной идет более тонкая борьба. Великобритания, НАТО, Индия, не говоря уже про Штаты, считают Китай угрозой. Так что у Китая не так уж много серьезных союзников.

Гармония России и Китая

По визиту Си Цзиньпина можно понять, что между Китаем и Россией налажена синергия на ряде направлений.

В экономике лидеры договорились расширять, углублять и выводить на качественно новый уровень торговлю. Когда Си Цзиньпин 10 лет назад, после своего избрания, приезжал в РФ впервые, то желанная цель в товарообороте была $100 млрд, а сейчас речь идет уже о всех двухста. Почти в таких же объемах исчисляются взаимные инвестиции ($165 млрд). Экономическое взаимодействие комплексное. Путин и Си подписали специальный план до 2030 года, который включает электронную торговлю, инновации, логистику и энергетику.

В идеологическом отношении это хоть и разные страны, но обе разделяют принцип невмешательства. Си и Путин отрицают "высшую демократию", осудили "цветные революции", которые Запад использует против КНР и России. Позиции России и Китая совпадают по вопросам внешней политики. Путин поддерживает принцип неделимого Китая, включаящего Тайвань. Си Цзиньпин поддержал расследование взрывов на "Северных потоках".

Вопрос Украины и вопрос мирового порядка

По Украине оба лидера выступают за мирное урегулирование конфликта. Китайский председатель свои заявления формулирует максимально обтекаемо, чтобы не растерять статус посредника, на который он претендует. "Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде. <…> Мы твердо стоим на верной стороне истории", —говорит он, указывая принципы ООН. Путин поддерживает китайскую мирную инициативу и уточняет, что мир возможен, если к нему будут готовы "в Киеве и на Западе". А пока такой готовности он не видит.

Вопрос Украины сейчас стоит наиболее остро. Но с точки зрения истории и геополитики гораздо важнее вопрос подхода к мировому порядку. Конфликт на Украине - не исключительный случай. Он восходит к более глобальному вопросу сфер влияния и уважения безопасности. Запад не уважает коренные интересы Китая и России. Он пытается навести свои порядки в СНГ и в Восточной Азии. И Китай, и Россия испытывают на себе это неуважение с той лишь разницей, что Россия первая вступила в горячий конфликт, где против нее выступает НАТО. Это не значит, что такой же конфликт не ожидает Китай завтра. Поводов множество - Гонконг, Тайвань, Тибет, Синцзянь, не говоря о соседних стран, с которыми у КНР спор из-за территорий. Запад не сегодня так завтра будет провоцировать Пекин на решительные меры, если, конечно, не одумается.

Вот почему сердцевина итогового заявления Путина и Си Цзиньпина лежит в необходимости "уважать легитимные озабоченности всех стран в области безопасности". Путин отметил, что позиции двух лидеров по мировому порядку совпадают, и что они оба выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других.