На Ставрополье обновят два крупных объекта водоснабжения

Опубликовано: 13:56, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кочубеевском округе обновят несколько крупных объектов водоснабжения. Благодаря модернизации инфраструктуры у 10 тыс местных жителей появится качественное водоснабжение.

В Кочубеевском округе намерены осуществить модернизацию нескольких крупных объектов водоснабжения. После проведения ремонтных работ у 10 тыс человек, проживающих в 9 населенных пунктах, появится качественное водоснабжение, информирует пресс-служба главы Ставропольского края.

В частности, власти собираются обновить построенный 50 лет назад Заветненский групповой водопровод, протяженность которого превышает 213 км.

Стоимость проекта составляет 157 млн рублей. Объект планируется сдать в течение нынешнего года.

Помимо этого, специалисты реконструируют Заветненские очистные сооружения водоснабжения, в результате чего их производительность увеличится в два раза и достигнет 8 тыс куб метров в сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году на Ставрополье проведут свыше 300 мероприятий по очистке берегов водоемов.