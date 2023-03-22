РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Ставрополье обновят два крупных объекта водоснабжения

На Ставрополье обновят два крупных объекта водоснабжения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кочубеевском округе обновят несколько крупных объектов водоснабжения. Благодаря модернизации инфраструктуры у 10 тыс местных жителей появится качественное водоснабжение.

В Кочубеевском округе намерены осуществить модернизацию нескольких крупных объектов водоснабжения. После проведения ремонтных работ у 10 тыс человек, проживающих в 9 населенных пунктах, появится качественное водоснабжение, информирует пресс-служба главы Ставропольского края.

В частности, власти собираются обновить построенный 50 лет назад Заветненский групповой водопровод, протяженность которого превышает 213 км.

Стоимость проекта составляет 157 млн рублей. Объект планируется сдать в течение нынешнего года.

Помимо этого, специалисты реконструируют Заветненские очистные сооружения водоснабжения, в результате чего их производительность увеличится в два раза и достигнет 8 тыс куб метров в сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году на Ставрополье проведут свыше 300 мероприятий по очистке берегов водоемов.

Почти 1,5 тыс км берегов очистили на Ставрополье участники акции &quot;Вода России&quot;

Почти 1,5 тыс км берегов очистили на Ставрополье участники акции "Вода России"

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
845 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version