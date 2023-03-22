На Ставрополье обновят два крупных объекта водоснабжения

В Кочубеевском округе намерены осуществить модернизацию нескольких крупных объектов водоснабжения. После проведения ремонтных работ у 10 тыс человек, проживающих в 9 населенных пунктах, появится качественное водоснабжение, информирует пресс-служба главы Ставропольского края.
В частности, власти собираются обновить построенный 50 лет назад Заветненский групповой водопровод, протяженность которого превышает 213 км.
Стоимость проекта составляет 157 млн рублей. Объект планируется сдать в течение нынешнего года.
Помимо этого, специалисты реконструируют Заветненские очистные сооружения водоснабжения, в результате чего их производительность увеличится в два раза и достигнет 8 тыс куб метров в сутки.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году на Ставрополье проведут свыше 300 мероприятий по очистке берегов водоемов.