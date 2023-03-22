Опубликовано: 14:23, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нынешним летом российские туристы смогут слетать на Кубу прямым авиарейсом, без утомительных пересадок и стыковок – такой маршрут на Остров Свободы готовит им туроператор Fun&Sun.

Российский туроператор Fun&Sun готовит на лето новые полетные программы, основанные на прямых авиарейсах на Кубу – одном из популярных направлений отдыха для россиян, что существенно снизит и его стоимость, рассказали в компании.

Полетная программа предусматривает прямой перелет из Москвы в кубинский Варадеро, она стартует 17 мая и будет выполняться до 30 октября по понедельникам, средам и пятницам. Летать по этому маршруту будут лайнеры российской авиакомпании Nordwind, передает РИА Новости.

Учитывая популярность направления, длительный перелет и разницу во времени, которая составляет восемь часов, туристам порекомендовали оформлять тур длительностью от девяти ночей, добавив, что стоимость такого тура составит всего от 113 тыс рублей на одного с сервисом "все включено".

К программе готов подключиться "Интурист", сейчас такой программой с полетами в кубинские Варадеро и Кайо Коко на самолетах той же компании пользуется Pegas Touristik. Она тоже продлила на лето свою программу.

В условиях ограничений, введенных рядом стран, большинству российских туристов приходится добираться на Остров Свободы через третьи страны, на многочисленных стыковочных рейсах, с визовыми сложностями и по астрономической цене, а билетные агрегаторы попросту не находят никаких вариантов перелетов из Москвы в Варадеро в мае и июне, так что Кубы без туроператора просто не получится, рассказали в АТОР.