Эрдоган проведет в Кахраманмараше первый ифтар Рамазана

Опубликовано: 11:26, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В турецкой провинции Кахраманмараш, наиболее сильно пострадавшей от февральских разрушительных землетрясений, пройдет первый в священном для всех мусульман месяце Рамазан ужин-ифтар, который проведет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра, 23 марта, посетит юго-восточную провинцию Кахраманмараш, где находились эпицентры двух разрушительных февральских землетрясений, и проведет с жителями зоны бедствия первый ужин-ифтар (разговение) священного для мусульман месяца Рамазан.

Также глава государства ознакомится с восстановительными работами в административном центре провинции, а в течение месяца Рамазан он планирует ряд встреч с жителями зоны бедствия, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

По традиции, которая восходит еще к пророку Мухаммеду, все верующие должны закончить завтрак примерно за полчаса до появления зари и начать разговение только после захода солнца.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов, в которых погибли более 50 тысяч человек. Землетрясение ощущалось в соседних странах - Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке. В Сирии только на подконтрольных Дамаску территориях по последним данным погибли 1414 человек, также в стране отмечались значительные разрушения.