Дагестанские "умельцы" печатали пятитысячные подделки

Опубликовано: 10:23, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сотрудники спецслужб разоблачили в Дагестане масштабное производство фальшивых пятитысячных купюр – за год фальшивомонетчики напечатали подделок на сумму более миллиарда рублей.

В Дагестане преступной группировкой было налажено масштабное производство фальшивых купюр достоинством в пять тысяч рублей - в год там печаталось более миллиарда рублей, сообщает ФСБ России.

Организованное преступное сообщество специализировалось на изготовлении и оптовой реализации поддельных билетов Банка России номиналом 5 тыс рублей. Производство подделок было локализовано на территории Левашинского района республики, передает РИА Новости.

В структуру группировки входили не только непосредственно производители, но и подразделения, ответственные за сбыт крупных партий поддельных банкнот в различных субъектах России.

В интересах следствия более подробная информация не разглашается, добавили в ведомстве.