Дагестанская продукция получит первые халяль-сертификаты

Опубликовано: 9:51, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У дагестанских производителей продуктов питания есть реальные шансы в скором времени получить халяль-сертификаты на свою продукцию, что поможет им выйти на новые рынки сбыта. В первую очередь это касается товаров сельского хозяйства.

В Дагестан с рабочей поездкой прибыл глава Роскачества Максим Протасов, который планирует проверить дагестанскую экологическую продукцию и выдать ее производителям первые халяль-сертификаты.

Обладателей таких сертификатов ждут новые рынки сбыта, и не только в России, но и в других странах, считает руководитель ведомства.

"Халяль - это производство, в котором есть глубокий потенциал и серьезный задел у Дагестана, он даст нам возможность сертифицировать здесь много такой продукции, которую можно будет предложить и нашим потребителям внутри страны, и на экспортных рынках - там, где сегодня у наших серьезных геополитических партнеров она сильно востребована", - сказал Протасов, передает ТАСС.

В скором времени в рамках подписанной с Роскачеством накануне дорожной карты будет определен перечень дагестанских товаров, рекомендуемых для исследований ведомства, а также организации, которые проведут их. Для исследований будут привлечены испытательные центры и лаборатории региона, уточнили в пресс-службе главы Дагестана Сергея Меликова.

На российский "знак качества" вполне может рассчитывать молочная, плодоовощная и промышленная продукция региона, а также различные соки, джемы и детское питание, - отметил Меликов.

Также у Дагестана большие перспективы в развитии халяльного туризма, он поможет систематизировать туристический бум в регионе.