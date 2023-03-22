Назван способ борьбы с весенней депрессией

Самостоятельно выйти из весенней депрессии можно с помощью искусства, считает кандидат психологических наук, заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов.
Симптомы весенней депрессии
В межсезонье, весной у многих наблюдаются тревожные состояния, депрессивные настроения. Вместо того, чтобы гулять на свежем воздухе, совершать физическую активность, люди в таком состоянии предпочитают сидеть дома на диване, укутавшись в плед. Подверженные депрессивному состоянию испытывают весной не прилив сил, а упадок. Ощущение зимней спячки, постоянная усталость и плохое настроение - с такими симптомами можно справиться различными способами.
Как бороться с депрессией?
Хандру поможет победить арт-терапия - лечение с помощью творчества, искусства, рассказал психолог. К терапии искусством относится как посещение музеев, так и собственное творчество, уточнил специалист.
Арт-терапией можно занимать как в студии, так и дома. Важен не результат, а творческий процесс, именно он позволит человеку наполниться, стать деятельным, найти силы. Можно просто рисовать карандашом или красками, добавил психолог.
Также к арт-терапии относятся занятия музыкой, гончарное искусство, танцы.
Есть и другие способы снять стресс: дыхательная гимнастика, спорт, пребывание на воздухе в светлое время суток, питье воды глотками, режим сна и бодрствования.
С депрессивным настроением не всегда удается справиться самостоятельно, если период апатии затянулся, нужно обратиться к психологу или психотерапевту, подчеркнул врач, передает агентство городских новостей «Москва».