Аномальное тепло вскоре уйдет из Москвы

Опубликовано: 8:09, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В среду в Москве и области воздух прогреется до плюс 4-9 градусов, осадков не будет. Похолодание и заморозки ожидаются в регионе через неделю.

В Москве сегодня будет тепло, воздух может прогреться в дневные часы до 9 градусов, осадков не ожидается. Впереди в конце марта предстоит очередное похолодание.

Гидрометцентр России информирует, что в среду в Москве будет стоять апрельская погода, ожидается 7-9 градусов тепла, в Подмосковье - 4-9 градуса выше нуля. Осадки маловероятны, но может быть скользко, местами гололедица. Небо будет облачное с прояснениями.

Юго-западный ветер будет дуть с силой до 3-8 м/c, атмосферное давление - 748 мм ртутного столба.

Конец рабочей недели в столице также охарактеризуется чрезвычайным теплом: в четверг днем плюс 9-11, в пятницу - плюс 10-12 градусов тепла.

В середине следующей недели в Москву и Центральную Россию в целом придет похолодание. Аномальное, апрельское тепло сменится минусовыми температурами, ночными заморозками. Сильных морозов ждать не стоит, погода вернется к климатической норме.