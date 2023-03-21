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В Ставропольском крае отремонтируют построенную 40 лет назад амбулаторию

В Ставропольском крае отремонтируют построенную 40 лет назад амбулаторию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В одном из сел Ставрополья к осени отремонтируют амбулаторию. На работы потратят свыше 3 млн рублей. На эти деньги в медучреждении 1982 года постройки обновят полы, стены и инженерные коммуникации.

К осени в Ставропольском крае завершится ремонт амбулатории, построенной в 1982 году в селе Николо-Александровском в Левокумском округе. Об этом поведали в Минздраве региона.

Последний раз медучреждение ремонтировали 10 лет назад, однако к настоящему времени оно устарело и больше не соответствуют современным стандартам. Здесь планируют обновить полы, потолки и инженерные коммуникации.

Кроме того, строителя заменят фасад здания, а также дверные и оконные блоки.

На работы потратят около 3 млн рублей. В амбулатории также будут установлены новая мебель и современное оборудование.

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