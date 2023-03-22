Все об азербайджанском манате

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня многие, отправляясь на отдых в соседние страны, берут с собой рубли, чтобы поменять их на местную валюту. В азербайджанских банках достаточно выгодно покупать манаты и за рубли, и за доллары. Более чем за сто лет существования азербайджанская валюта прошла непростой путь. Как появился манат и что азербайджанская валюта представляет собой сегодня?

Валюта всегда была одним из показателей стабильности экономики страны, и в этом Азербайджану есть чем похвастаться. Сейчас курс азербайджанского маната стабилен: за один манат можно купить 0,59 американских центов или 45,19 российских рублей.

Что было до маната

Древность и Средневековье

Впервые собственные денежные средства на территории Азербайджана (древней Атропатены) появились в III веке до нашей эры. Монеты чеканились из серебра по образцу тетрадрахм - древнегреческих монет - на монетных дворах Нахчывана и Баку. В Средние века торговля на территории, которую сегодня занимает Азербайджан, велась с использованием серебряных и медных монет, в том числе Ирана и Византии.

Арабский халифат, Монгольская династия

В IX веке с преобразованием областей Арабского халифата в независимые государства наместники получили право на чеканку собственных монет. Серебряные азербайджанские дирхемы времен Арабского халифата использовались на территории всего государства наравне с монетами самого халифата. Уже в X веке в Азербайджане насчитывалось более 30 монетных дворов (в том числе в Гяндже, Шемахе и Астаре). Первые монеты с упоминанием Карабаха были отчеканены в XIV веке в Карабахском монетном дворе во время правления монгольской династии Хулагуидов.

Период Сефевидов

В XVI веке при династии Сефевидов в Азербайджане начали чеканить золотые монеты. В начале XVII века появляется серебряная монета аббаси (по имени Аббаса I) весом 7,7 граммов. После присоединения Азербайджана к Российской империи в рамках Гюлистанского и Туркманчайского мирных договоров на довольно длительное время чеканка монет на территории Азербайджана прекратилась, поскольку денежно-валютные отношения определялись общероссийской политикой.

Когда появился первый азербайджанский манат

Впервые в истории Азербайджана слово ”манат" было напечатано на бонах Закавказского комиссариата - денежных знаках, обращавшихся с 1918 по 1924 годы на территории современных Азербайджана, Грузии и Армении. Поскольку Закавказская демократическая федеративная республика просуществовала совсем недолго, чуть больше месяца, первые ”бакинские деньги” печатались лишь до сентября 1918 года. Денежные знаки Закавказской республики были номиналом в 1, 3, 5, 10, 50, 100 и 250 манат.

Для бонистов: Стоимость маната образца 1918 года составляет около 900 рублей.

Манаты Азербайджанской Демократической Республики

В октябре 1918 года молодая Азербайджанская Республика начала печатать собственные боны. Почти через год появляется Государственный банк Азербайджана, наладивший выпуск первой валюты независимого Азербайджана. Манаты номиналом 25, 50, 100, 250 и 500 печатались до апреля 1920 года. Примечательно, что на банкноте в 500 манат надписи, помимо азербайджанского и русского, были выполнены на французском языке.

С 1920 по 1923 на территории Азербайджана выпускались банкноты Азербайджанской Социалистической Советской Республики, а с 1923 по 1924 - в обращении был закавказский рубль, на котором по-азербайджански было написано ”манат”. С 1924 по 1991 год Азербайджан в составе СССР рассчитывался рублями СССР. На советских банкнотах также была надпись на азербайджанском языке.

Для бонистов: Стоимость маната образца 1919-1920 годов доходит до 1500 рублей.

Гипотезы происхождения слова ”манат”

Существует несколько гипотез о том, как появилось слово ”манат”, служащее для обозначения валюты Азербайджана:

Русское ”монета”, которое в свою очередь пришло из латинского языка, возможно, дало название азербайджанской валюте.

В XVIII-XIX веке манатом называли прямоугольный бумажный документ, который выдавался банком. Его можно было обменять на золотые и серебряные монеты.

Одна из теорий предполагает, что ”манат” - производное от слова ”аманат”, ”депозит” по-азербайджански.

Азербайджанская валюта могла получить название по имени богини судьбы Манат, которая считалась покровительницей Медины в доисламский период. Поскольку на денежных единицах разных стран мира изображались различные богини и женщины, (например, Британия на фунтах стерлингах, Марианна - на франках, Екатерина II - на рублях), вполне возможно, что азербайджанские купцы по аналогии называли деньги с такими изображениями Манатами.

Азербайджанский манат с 1992 года

Манат в качестве официальной валюты Азербайджана вернулся в августе 1992 года, вскоре после объявления страной независимости. В 1993 году манат был утвержден как единственная валюта Азербайджанской Республики. На тот момент курс азербайджанского маната к доллару составлял 1,7 к 1 (как и сегодня). Дизайн первых после советского периода манатов был разработан художником Эльдаром Микаилзаде, мастером ковровых узоров. Выпускались азербайджанские банкноты образца 1992 года во Франции и были в обороте до 2007 года.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2006 году в рамках деноминации были представлены новые банкноты, разработанные известным австрийским графиком и дизайнером - Робертом Калина, который стал победителем конкурса на создание дизайна евро. Часть новых азербайджанских банкнот печатается британской частной компанией ”Де-Ля-Рю” из графства Хэмпшир.

В начале 2022 года ЦБ Азербайджана выпустил новую банкноту номиналом в 20 манатов, посвященную Карабаху. На сегодняшний день все банкноты Азербайджанской Республики печатаются по обновленным стандартам безопасности и обеспечены передовыми защитными технологиями.

Азербайджанский манат занимает 15 строчку в рейтинге самых дорогих валют в мире, а внешний облик банкнот не уступает наиболее узнаваемым денежным знакам мира.