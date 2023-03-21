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В Тбилиси представят выставку известного художника

В Тбилиси представят выставку известного художника
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Открытие выставки грузинского художника Тенгиза Сепиашвили состоится 27 марта. Мероприятие пройдет в тбилисском выставочном центре Radisson Blu Iveria. Вход будет свободным.

В выставочном пространстве Radisson Blu Iveria в Тбилиси откроется персональная выставка грузинского художника Тенгиза Сепиашвили. Гости смогут увидеть не только работы мастера, но и вживую пообщаться с творцом.

Выставка продемонстрирует картины, в которых акцент часто делается на темы отдыха, веселья, эротики, отношений с природой и передается гротескным, анимационным моделированием, при этом всегда присутствует экзистенциальный элемент с нотками грусти.

Выставка продлится в течение двух месяцев. Желающие смогут ознакомиться с творениями художника бесплатно.

Стоит добавить, что Сепиашвили одним из первых в стране обратил внимание на кинетические искусство. Он создал масштабные инсталляции для пространств. Параллельно творец трудится над мелкомасштабной скульптурой и коллажем, живописью и графикой.

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