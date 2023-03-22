У курортов Кавказа появились собственные логотипы

Опубликовано: 2:45, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Volga Volga

Курорты Кавказа обзавелись собственными логотипами – они оформлены в виде снежинок со специфическим колоритом, характерным для каждой из кавказских здравниц и разработаны для них петербургским брендинговым агентством.

Петербургское брендинговое агентство Volga Volga опубликовало на своем сайте логотипы для курортов Кавказа, которые выглядят как снежинки, форма которых напоминает национальный орнамент.

Агентству было поручено разработать корпоративный бренд управляющей компании "Курорты Северного Кавказа" и зонтичный бренд для всех его курортов, пояснили авторы, передает "АиФ-Ставрополье".

Это свежий взгляд на Кавказ как на достояние страны, которое вновь возвращается к ней. А такое решение зонтичного бренда учитывает индивидуальность каждой республики или края, входящих в туркластер. Оно подчеркивает их своеобразие и интересные особенности в культуре, архитектуре, промыслах, характере, поведали в петербургском агентстве.

Новые курортные бренды несут в себе орнаментальные мотивы и элементы национальных узоров и не только ассоциируют в себе аутентичные знаки курортов, но и показывают дух их традиций, добавили в агентстве.