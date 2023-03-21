Опубликовано: 21:15, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент России и председатель КНР выступили с совместным заявлением для прессы после завершения переговоров в расширенном составе. Лидеры обсудили все аспекты многостороннего взаимодействия России и Китая, в том числе вопросы экономического, политического и гуманитарного сотрудничества.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Циньпин по завершению переговоров в расширенном формате вступили с заявлением для прессы.

Глава российского государства в первую очередь отметил, что встреча прошла в «теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере».

«Подписанные нами только что два программных совместных заявления в полной мере отражают особый характер российско-китайских отношений, которые находятся на наивысшем за всю историю уровне развития, являются образцом настоящего всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», - сказал российский лидер, отметив, что страны связывают крепкие узы добрососедства, взаимовыручки, поддержки, дружбы.

«Мы с Председателем КНР находимся в постоянном контакте. Помимо двусторонних саммитов встречаемся и на полях международных мероприятий, регулярно обсуждаем по телефону и видеосвязи вопросы, представляющие взаимный интерес. Это позволяет находить решения всех проблем в любых, даже в самых сложных ситуациях, держать на личном контроле все актуальные вопросы двусторонней и международной повестки», - продолжил он.

Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая

Далее Путин подчеркнул, что для Москвы и Вашингтона приоритетной была и остается тематика торгово-экономического сотрудничества. «Это вполне естественно, учитывая, что Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера нашей страны. Наши государства слаженными усилиями удерживают высокую динамику взаимной торговли, которая по итогам прошлого года выросла на 30%, установив новый рекорд – свыше $185 млрд. И нам по силам уже в текущем году преодолеть знаковую отметку в $200 млрд», - указал он.

Продолжая тему развития экономического сотрудничества двух стран Путин отметил, что в Совместном заявлении о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года поставлена задача кратно нарастить объем торговли товарами и услугами, углубить связи по восьми стратегическим направлениям, прежде всего в финансовой, в промышленно-технологической и транспортно-логистической областях.

«Правительства России и Китая, деловые круги двух наших стран должны без раскачки приступить к практической проработке положений Заявления и согласовать комплекс мер по их реализации, насыщенный конкретными взаимовыгодными инициативами и проектами», сказал президент России.

Также Путин отметил, что серьезным стимулом для развития торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран является расширение практики расчетов в национальных валютах. «По итогам первых трех кварталов прошлого года доля рубля и юаня во взаимных коммерческих операциях достигла 65% и продолжает расти, что позволяет нам обезопасить взаимную торговлю от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынка», - пояснил он.

Развитие энергопотенциала России и Китая

Далее глава российского государства обратил внимание на то, что в ходе переговоров была подробно рассмотрена тематика сотрудничества в энергетике, «которое продвигается хорошими темпами». Так, Китай вышел в лидеры по импорту российской нефти, при этом Россия готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки на нужды китайской экономики.

«Широкие перспективы для российско-китайского сотрудничества открываются и в газовой сфере. В 2022 году Россия почти в полтора раза увеличила подачу этого топлива в КНР по магистральному трубопроводу «Сила Сибири», причем «Газпром» шел навстречу пожеланиям китайских коллег и выполнял дополнительные поставки сверх контрактных обязательств, что, безусловно, говорит о нашей компании как об ответственном поставщике и надежном партнере», - выразил уверенность он.

«Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнение заключенного в январе межправсоглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация инициативы о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» через территорию Монголии. Мы подробно говорили об этом, с монгольской стороной у нас все договорённости достигнуты: это по году будет 50 миллиардов кубических метров газа», - сообщил президент РФ, упомянув о том, что Россия занимает четвертое место по поставкам в Китай сжиженного газа, и, конечно, поставки СПГ в обозримой перспективе будут расширяться.

Также Путин обратил внимание на успешное развитие сотрудничества по мирному атому. «Россия помогает строить атомные электростанции на китайской территории: работы по возведению блоков VII и VIII Тяньваньской АЭС и блоков III и IV АЭС «Сюйдапу» идут по графику. Укрепить партнерство в этой сфере позволит реализация подписанной в рамках визита «Росатомом» и Агентством по атомной энергии Китая Программы долгосрочного сотрудничества», - сказал он.

Россия и Китай: сотрудничество в области промышленности и сельского хозяйства

Кроме того, большое значение российская сторона придает дальнейшему укреплению двусторонней промышленной кооперации. «Китайские автоконцерны успешно работают на российском рынке, расширяют своё присутствие. Осуществляются крупные совместные проекты в гражданском авиа- и вертолётостроении, в цветной металлургии, в освоении космоса, биотехнологиях и фармацевтике, других наукоёмких областях», - указал Путин.

Также президент отметил, что стратегическим направлением российско-китайского партнерства является сельское хозяйство. «Взаимная торговля агропродукцией растет высокими темпами – в прошлом году более чем на 41%. Имеются возможности для существенного наращивания экспорта в КНР мяса, зерна и других категорий товаров», - пояснил он.

В этом контексте Путин обратил внимание на то, что страны намерены активно развивать международные транспортно-логистические коридоры. «Идея в том, чтобы интенсивнее задействовать потенциал Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, Северного морского пути, многополосных трансазиатских автодорог, совместно гарантировать их стабильное функционирование, повышать эффективность перевозок грузов и пассажиров», - поделился президент, отметив, что для обеспечения возрастающих объемов встречных грузопотоков увеличиваем пропускную способность погранпереходов, последовательно расширяем приграничную инфраструктуру. В частности, в 2022 году были введены в эксплуатацию два новых трансграничных моста – автомобильный в районе Благовещенска и железнодорожный в Еврейской автономной области России.

Главные направления развития гуманитарного сотрудничества России и РФ

Кроме того, по словам главы российского государства традиционно многоплановый характер носит двустороннее гуманитарное взаимодействие. «После снятия антиковидных ограничений начинают постепенно возвращаться к привычной высокой динамике культурные, научные, образовательные и туристические обмены, которые на деле способствуют дальнейшему углублению дружбы, взаимопонимания и искренних симпатий между российскими и китайскими гражданами», - обратил внимание он.

В этой связи Путин напомнил, что 2022–2023 годы объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. Реализуется план мероприятий, охватывающий сферы массового, детско-юношеского и студенческого спорта, спортивной науки, спорта высших достижений и паралимпийского спорта. «И, конечно, ждем делегацию китайских спортсменов весной следующего года в Казани на I Международном мультиспортивном турнире «Игры будущего» по инновационным видам спорта», - отметил президент.

Россия и Китай «сверили часы» по международным вопросам

Далее, обращаясь к международной и региональной повестке Путин отметил, что позиции РФ и Китая очень близки по многим вопросам. «Был отмечен рост напряжённости во многих регионах мира, накопление конфликтного и кризисного потенциала в глобальной политике и экономике. Мы видим, что расширяется практика применения нелегитимных, политически мотивированных санкций и прочих ограничений, использования других средств несправедливой конкуренции в экономической борьбе», - подчеркнул он.

Далее Путин акцентировал внимание на том, что в настоящее время нарушаются, казалось бы, незыблемые принципы: невмешательство во внутренние дела, права стран на суверенную модель развития, свобода торговли, доступ к современным технологиям и даже к образованию. «И в этом контексте Россия и Китай решительно выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других стран с целью получения военных, политических и экономических преимуществ», - заверил российский лидер.

«Безусловно, мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем», - отметил он.

Затем глава российского государства подчеркнул, что Россия и Китай проводят самостоятельную внешнюю политику. «Мы солидарно работаем над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль ООН, ее Совета Безопасности, международное право, цели и принципы Устава ООН», - поведал Путин.

Также глава президент РФ отметил, что Москва и Пекин считают важным поддерживать плотную координацию в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, работать в связке в «Группе двадцати», АТЭС и на многих других многосторонних площадках и, конечно же, продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках Евразэс и китайской инициативы «Один пояс, один путь» с прицелом на формирование в перспективе большого евразийского партнерства.

Завершая выступление, российский лидер поблагодарил китайского коллегу и всех китайских друзей за продуктивную совместную работу, выразил уверенность, что достигнутые в ходе визита договоренности послужат дальнейшему укреплению российско-китайской дружбы и «будут способствовать благополучию и процветанию наших стран и народов».

Выступление председателя КНР Си Цзиньпина

В свою очередь глава КНР поблагодарил российского коллегу за оказанный ему и всей китайской делегации традиционно теплый прием. Далее он также обратил внимание на то, что между Москвой и Пекином поддерживаются тесные контакты. «Диалог по стратегическому взаимодействию между Россией и Китаем развивается в позитивном ключе», - констатировал он.

Далее Си Цзиньпин сообщил о том, что в ходе переговоров удалось обсудить наиболее важные вопросы международной и региональной повестки. «Был достигнут целый ряд важных договоренностей, в числе которых Совместное заявление об углублении отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и Совместное заявление о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества до 2030 года. Также был обозначен план развития двухсторонних отношений и сотрудничества по всем направлениям на ближайшую перспективу», - сообщил он.

Кроме того, в ходе переговоров были подведены итоги двусторонней работы по развитию отношений за последние десять лет. «Мы сошлись во мнении, что китайско-российские связи вышли далеко за рамки двухсторонних отношений и имеют жизненно-важное значение для современного миропорядка и судьбы человечества», - отметил Си Цзиньпин.

В этой связи китайский лидер подчеркнул, что двусторонние контакт и сотрудничество продвигаются по всем направлениям, развиваясь в традициях добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

Также Си Цзиньпин отметил, что многогранное сотрудничество динамично развивается, отличаясь большой устойчивостью и взаимодополняемостью. «За десять лет товарооборот между странами вырос на 116%, что позволило не только существенно упрочить материальную базу двусторонних отношений, но и придать значимы импульс социально-экономическому развитию двух стран», - подчеркнул он.

«Мы с российским коллегой договорились активизировать комплексное планирование на высшем уровне, наращивать торговлю энергоносителями, ресурсами и электротехнической продукцией, а также повышать устойчивость цепочек производства и поставок двух сторон, расширять кооперацию в области информационных технологий, цифровой экономики, сельского хозяйства и торговли услугами, добиваться взаимодополняющего и параллельного развития торговли, продолжать обеспечивать бесперебойность трансграничной логистики и перевозок», - сообщил глава китайского государства.

По его словам, в ходе переговоров стороны единогласно отметили важность укрепления торгово-гуманитарных обменов, наращивания связей между провинциями и областями, активизации контактов городов-побратимов. Также было решено проводить перекрестные годы в области развития сотрудничества в физической культуре и спорте, создавать благоприятные условия для взаимных поездок граждан двух стран.

«Было констатировано, что Россия и Китай как постоянные члены Совбеза ООН будут и дальше вместе с международным сообществом решительно отстаивать основополагающие нормы международных отношений, базирующихся на целях и принципах устава ООН», - заверил он.

Си Цзиньпин отметил также, что в ходе переговоров было решено укреплять сотрудничество в рамках международных структур, включая ШОС, БРИКС, G20, продвигать политику многосторонности и помогать восстановлению мировой экономики в постпандемийный период, наращивать конструктивную силу формирования многополярного мира, вносить вклад в дело глобальной продовольственной и энергетической безопасности и бесперебойности логистических цепочек, прилагать совместные усилия для формирования сообщества единой судьбы человечества.

«Я рассчитываю на поддержание тесных контактов с президентом России в разных формах на благо динамичного и долгосрочного развития китайско-российских отношений», - подытожил глава КНР.