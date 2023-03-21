На Ставрополье заработает Центр пилотных испытаний молока

Опубликовано: 19:28, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставрополе намерены запустить производство лактулозы, используемой в медицине и ветеринарии. Пилотные испытания начнутся в скором времени и будут идти весь нынешний год.

В Ставропольском крае в скором времени появится Центр пилотных испытаний молока и молочных продуктов. Он будет работать при молочном комбинате, расположенном в краевой столице.

В Северо-Кавказском федеральном университете поведали, что специалисты завода, опираясь на исследования ученых вуза, займутся изготовлением лактулозы, которая на сегодняшний день не производится на территории Российской Федерации в промышленных масштабах.

В СКФУ также акцентировали внимание на том, что пилотные испытания будут идти весь этот год. Оформить промышленную технологию планируется в следующем году.

Напомним, ранее стало известно, что в ближайшие несколько лет на Ставрополье заработает инвестпроект по производству сухого козьего молока.