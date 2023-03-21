5 причин поехать в Азербайджан весной

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наступила астрономическая весна. В Баку 14 градусов тепла, там весна уже выиграла поединок с зимой. Многочисленные фестивали, включая празднование Новруза, цветение на альпийских лугах и начало туристического сезона делают весну идеальным временем для посещения Азербайджана.

Ранее "Вестник Кавказа" писала, что россияне улетают к теплу.

Официально пляжный сезон на берегах Каспия открывается в середине июня, но при благоприятных погодных условиях окунуться в море можно успеть уже в конце мая. А насладиться вкусами национальной кухни Азербайджана можно в любое время года.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем еще заняться в Азербайджане весной?

Встретить Новруз

Главный весенний праздник Новруз, который знаменует долгожданное окончание зимы и обновление природы, отмечают в день весеннего равноденствия. Этот праздник широко отмечается среди народов с разной религией и культурой, но в Азербайджане он особенно любим. Подготовка к празднованиям здесь начинается за месяц до наступления астрономической весны: в каждый из четырех вторников перед Новрузом азербайджанцы воздают дань воде, огню, ветру и земле - четырем стихиям. Одна из самых известных традиций, вязанных с праздником - прыжки через костер, что символизирует очищение. До праздника местные жители посещают могилы родственников, а в дни Новруза участвуют в народных гуляниях с танцами и спортивными состязаниями. Символ праздника - молодые ростки пшеницы, олицетворение возрождения природы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погрузиться в "Мир мугама"

Этот ежегодный мартовский фестиваль посвящен мугаму, жанру классической музыки, основанной на устной традиции, который внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Впервые фестиваль провели в 2009 году. В его рамках местные и зарубежные певцы, танцоры и музыканты выступают по всей стране, но, в частности, в Международном центре мугама, Бакинском театре кукол и Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета. Исполнители играют на таких народных инструментах, как кяманча, даф и тар.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Полюбоваться цветущими лугами

В марте, апреле и мае погода в Азербайджане солнечная и сухая, поэтому весенние месяцы хорошо подходят для путешествий по азербайджанским равнинам. К апрелю живописные луга зацветают крокусами, нарциссами, ландышами, ромашками, маками, тюльпанами и гиацинтами. Местные жители любят устраивать среди этой красоты пикники. Но самый цветущий месяц - май.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Насладиться горными пейзажами

В апреле, когда воздуха уже прогревается, в Азербайджане начинается туристический сезон. Несмотря на то, что Кавказские горы могут соперничать с горными хребтами Швейцарии, здесь гораздо меньше туристов. Для самостоятельного путешествия можно выбрать Шахдагский национальный парк, расположенный недалеко от города Губа. Также незабываемым опытом будет прогулка по тропе между высокогорным селом Хыналыг, которое находится на высоте 2350 метров над уровнем моря, в Галахудат, которая займет около двух с половиной часов.

Побывать на празднике цветов

Этот фестиваль, впервые проведенный в 2000 году в память о национальном лидере Гейдаре Алиеве, ежегодно отмечается по всей стране в день его рождения, 10 мая. В этот день по всему Баку высаживают цветы, а в парке имени Гейдара Алиева демонстрируются цветочные композиции.