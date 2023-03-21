Опубликовано: 17:49, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

С 4 по 14 апреля в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" будет проходить XXIV Ясинская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества.

Название

С прошлого года конференция называется Ясинской в честь одного из основателей НИУ ВШЭ – министра экономики России (1994–1997), почетного научного руководителя НИУ ВШЭ Евгения Ясина.

Тематика

На конференции традиционно обсуждают самые актуальные проблемы экономики и социальной политики с участием ведущих российских и зарубежных специалистов и государственных деятелей.

Темы XXIV конференции

С 4 по 14 апреля на площадке НИУ ВШЭ пройдут пленарные заседания, специальные сессии и круглые столы, где представят и обсудят доклады о результатах новых научных исследований. Доклады будут посвящены вопросам экономики, социальной сферы, здравоохранения, образования, демографии, ситуации на рынке труда и другим актуальным темам. Всего заявлено 24 тематических направления.

Представители экспертного сообщества будут обсуждать развитие искусственного интеллекта, влияние санкций на экономику России, проблемы внутренней миграции в стране, меры поддержки семей с детьми, развитие и основные проблемы малого и среднего бизнеса и многие другие темы.

Участники

Традиционно в Ясинской международной конференции примут участие члены правительства России, представители администрации президента, федеральных и региональных органов власти, главы регионов и представители российских и иностранных компаний и международных организаций.

Это крупнейшее мероприятие по числу участников и представительству исследовательского сообщества междисциплинарных конференций по общественным наукам. Ежегодно в конференции принимают участие более 1700 человек, которые участвуют в обсуждении широкого круга актуальных проблем экономического и социального развития страны.

Смешанный формат

Конференция будет проходить в смешанном формате. Секционные заседания и другие мероприятия будут проводиться очно с возможностью интернет-подключения части докладчиков и других участников.

Язык конференции

Мероприятия конференции будут проводиться на русском или английском языке, в некоторых случаях – на двух языках с синхронным переводом.

Информационные партнеры

Телеканал "Россия 24", NEWS.ru, Business FM, Радио Sputnik. Информационные партнеры: "Российская газета", Общественное телевидение России, "Вестник Кавказа", "Мел", Парламентская газета, "Учительская газета", Сноб, Полит.Ру, Naked Science, телеграм-канал "Научно-образовательная политика", телеграм-канал "Небрехня", телеграм-канал "Наука и университеты", AllDaily, InScience.News, Indicator.Ru, Ридус, журнал "Стратегия", телеканал ПРО БИЗНЕС, "Вестник Кавказа", телеграм-канал "Университеты РФ", "Экономика и жизнь", Агентство социальной информации.

Ознакомиться с полной программой XXIV конференции можно по ссылке.

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