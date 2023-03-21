В Симферополь запустят два дополнительных состава из Москвы

Опубликовано: 13:06, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже сегодня в Москве открываются продажи билетов на дополнительные поезда в Симферополь, которые начнут ходить на полуостров с конца апреля. Их маршрут будет проходить, не затрагивая зону ремонтных работ, поэтому билеты можно будет покупать за 90 дней до отправления.

Оператор пассажирских перевозок в Крым, первая частная российская фирма "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) запускает два дополнительных поезда между Москвой и Симферополем, говорится в сообщении компании.

Поезда № 175/176 Москва – Симферополь и № 177/178 Москва – Симферополь будут ежедневно отправляться с Павелецкого вокзала столицы, а поскольку их маршруты не затрагивают ремонт Центрального транспортного узла, билеты на них можно будет купить не за 45, как для других поездов из Москвы в Крым, а за 90 суток.

Продажи билетов на эти дополнительные поезда откроются уже сегодня, за исключением билетов в вагоны с животными – да, в составе поездов будут и такие - они будут доступны к покупке 22 марта. Позднее откроются и продажи билетов на 26, 27, 29 апреля.

Поезд № 175/176 Москва – Симферополь будет курсировать ежедневно с 29 апреля по 2 октября. Он будет отправляться из Москвы в 00:55 и прибывать в Симферополь на следующий день в 18:10, начиная с 1 мая. Из Симферополя состав будет отправляться в 01:25 и прибывать в Москву на следующий день в 14:26, первый рейс из Симферополя выедет 29 апреля. В его составе 15 одноэтажных вагонов - 12 плацкартных, два купейных и штабной вагон. В трех плацкартных будет разрешен провоз животных.

Поезд № 177/178 Москва – Симферополь будет курсировать ежедневно с 26 апреля по 2 октября, из Москвы он будет отправляться в 20:00 и прибывать в Симферополь через день в 11:40, первый рейс из Москвы отправится 26 апреля. Из столицы Крыма в Москву он будет отходить в 21:10, прибытие в Москву через день в 9:40, первый рейс из Симферополя отправится 28 апреля. В составе 15 одноэтажных вагонов, среди которых 13 плацкартных, один вагон-ресторан и один купейный штабной вагон.