Россияне улетают к теплу

Опубликовано: 11:18, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уставшие от бесконечной зимы россияне с приходом весны потянулись на юг – погреться на солнышке. Те, кому позволяет их кошелек, выбирают отдых в теплых дальних странах, бюджетные туристы предпочитают отдых на юге России и в странах ближнего зарубежья.

Постоянно откладывающийся приход весны в середине марта сподвиг наших туристов на путешествия в более теплые регионы России и страны ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в популярном сервисе путешествий OneTwoTrip.

Путешествие в рамках бюджета

Чаще всего россияне для путешествий в середине весны ищут авиабилеты в Сочи, а из зарубежных направлений самым популярным оказался Стамбул, говорится в исследовании сервиса.

Бюджетный отдых пока еще доступен в Сочи - отправиться к морю хотели бы 22,5% россиян, выбирающих варианты для отдыха. На втором месте Москва – посмотреть столицу готовы 13,8% путешественников. Немного отстала от Москвы Северная столица – Санкт-Петербург на третьей строчке, 13,2% поисковых запросов, - рассказали в сервисе, передает РИА Новости.

Также путешественников интересуют Калининград (8,5%), Минеральные Воды (6,8%), Махачкала (3,9%), Казань (3,4%) и Владикавказ (1,9%).

В поисках зарубежных впечатлений

А вот самым популярным зарубежным городом для апрельских путешествий оказался Стамбул: на него приходится 13,0% поисковых запросов. На втором месте столица Армении: Ереван хотят посмотреть 7,9% россиян. Также в топ-10 вошли Ташкент (3,2%), Тель-Авив (3,1%), Баку (2,2%) и Минск (2,1%).

Море – это тепло и пляжи

Из морских направлений больше всего россияне интересуются Стамбулом (13%), в Дубай готовы слетать 6,9% наших туристов, в Анталью - 6,4%, в Пхукет - 5,4%, а 3,8% путешественников привлекает Бангкок.

Наиболее теплолюбивых россиян также интересуют Тбилиси, Шарм-эш-Шейх, Хургада, Коломбо, Алматы, Мале, Денпасар, Астана и Сеул, где в апреле уже будет тепло и даже жарко.