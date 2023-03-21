На улицах Алматы появились самокаты "Яндекс"

Опубликовано: 10:15, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С 21 марта в Алматы можно покататься на самокатах "Яндекс". Минута обойдется в 49 тенге. Транспортное средство Wind 4.0 имеет ряд особенностей - короткая платформа, двойные амортизаторы, широкий руль.

Самокаты "Яндекса" можно будет брать в аренду в Алматы, начиная с вечера 21 марта. Российский "Яндекс" впервые запускает за границей сервис аренды самокатов Wind 4.0 собственной разработки.

Минута аренды самоката "Яндекс" обойдется в 49 тенге. Время будет отсчитываться либо с момента старта, либо через 10 минут с момента бронирования - за это время пользователь должен успеть дойти до забронированного средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Забронировать самокат можно в обновленном приложении Яндекс Go, кнопка "Самокаты" станет доступна сегодня после 18:00. Причем с одного устройства можно будет бронировать до трех самокатов одновременно. Катание разрешено лицам, достигшим 18 лет.

Wind 4.0 - самокат из магниевого сплава, применяемого в авиации. Это сверхпрочное и легкое СИМ. "Яндекс" стал первой в мире компанией, дающей в аренду такие самокаты.

Разработка "Яндекса" оснащена и передними, и задними амортизаторами, платформа не позволяет ездить на самокате вдвоем - она короткая, но широкая, так что на ней удобнее стоять. Также шире у такого самоката руль, за счет этого он устойчивее и маневреннее.

Ради безопасности в Алматы выделены "медленные зоны". Они отмечены на карте в приложении, там скорость автоматически снижается, как и возле школ или в парках.

Российская компания инвестирует в запуск данного сервиса в Казахстане свыше $7 млн. Развитие кикшеринга будет продолжено.