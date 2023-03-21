Минторг Ирана: МТК "Север-Юг" заработает в 2025 году

Опубликовано: 10:08, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран намерен достроить свой участок транспортного коридора "Север-Юг", который свяжет российский Петербург и индийский Мумбаи, максимум к лету 2025 года, завил глава иранского Минфина Эхсан Хандузи.

При наличии помощи от России и Азербайджана Иран планирует завершить строительство и запустить Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" до 2025 года, заявил министр экономики и финансов Эхсан Хандузи.

"Мы надеемся увидеть завершение проекта коридора "Север-Юг" и открытие железнодорожных путей до того, как истекут сроки полномочий нынешнего правительства Ирана во главе с президентом Эбрахимом Раиси", поведал Ханудзи в интервью РИА Новости.

Напомним, на иранской территории остается незавершенным железнодорожный участок Астара-Решт, который строится в рамках МТК "Север-Юг". Россия и Азербайджан готовят межправительственное соглашение с Ираном о строительстве этого участка, которое планируется подписать в текущем году.

МТК "Север-Юг" протяженностью 7,2 тыс км станет альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал.