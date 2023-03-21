Россияне накопили в кубышках сотни миллиардов долларов

Опубликовано: 8:28, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россияне хранят в валюте рекордные $226 миллиардов, причем половина этих денег хранится ими в наличных или лежит на депозитах в зарубежных банках. А вот в российских банках валютные счета у них популярностью не пользуются.

Только в начале года валютные сбережения россиян выросли на 1,4%, достигнув рекордных $226,6 млрд, сообщили в Центральном банке России.

Почти половину сбережений россиян в январе составляет валютная наличность - за месяц ее объем вырос на 1,5%, или на $1,6 млрд, - до $105,4 млрд, а за год эта сумма увеличилась на $21,6 млрд, передает РИА Новости.

На втором месте по популярности хранения валютных сбережений в стране депозиты в зарубежных банках - на них "лежит" 29% валютных средств граждан. Только в январе из страны переведено на иностранные счета $2 млрд и сейчас в зарубежных банках лежат $66,5 млрд денег российских вкладчиков.

А вот валютные счета в российских банках у наших сограждан не в фаворе – они продолжают сокращаться, и только за первый месяц текущего года потеряли еще 0,8%, или $440 млн, сократившись до минимума в $54,7 млрд, добавили в ЦР РФ.