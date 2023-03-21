В столичном регионе установится настоящая весенняя погода

Опубликовано: 6:27, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичный регион придет настоящая весна – теплая и дождливая. Температура воздуха поднимется до 8-10 градусов тепла, что больше характерно для середины апреля, однако гололедица пока сохраняется.

В Москве и Подмосковье сегодня будет облачно с прояснениями, немного дождливо и тепло - до 10 градусов, что более типично для середины апреля, а не для марта.

Небольшой дождь пройдет лишь местами, он поможет растопить снежные сугробы, накопившиеся за зиму, сообщает Гидрометцентр России.

В то же время на дорогах региона пока сохраняется гололедица – робкие солнечные лучи пока не в состоянии полностью растопить наледь, образовавшуюся на проезжей части. Тем не менее, температура воздуха в Москве составит от 8 до 10 градусов тепла, по области - от плюс 5 до плюс 10 градусов, а ветер будет дуть теплый, южный, юго-западный, его скорость составит 3-8 м/c.

Атмосферное давление будет в норме и составит 744 мм ртутного столба.